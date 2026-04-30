我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國前總理塔克辛即將再度走出監獄，也讓沉寂一段時間的「塔克辛政治」重新回到聚光燈下。泰國矯正署表示，76歲的塔克辛已獲假釋，預定5月11日離開曼谷空普中央監獄，出獄後仍須接受4個月觀護監督，並依規定定期報到。這項決定不只結束他返國後一波三折的服刑爭議，也可能牽動為泰黨在選後低迷局勢中的下一步布局。泰國司法部假釋委員會4月29日開會審查全國符合資格的囚犯名單，塔克辛（Thaksin Shinawatra）是其中之一。矯正署指出，塔克辛已服滿1年刑期中依法可申請假釋的三分之二，加上年逾70歲、身體有慢性疾病，符合提早出獄條件。塔克辛獲釋後，仍須住在律師申報的曼谷住所，並在規定時間內向觀護人報到，直到刑期於9月9日正式屆滿。塔克辛2001年與2005年兩度贏得大選，靠民粹政策與農村支持壯大政治版圖，但2006年遭軍方政變推翻後長年流亡海外。他2023年8月返國後，因貪汙與濫權案件遭判8年徒刑，隨後獲泰王特赦減為1年。只是他返國後不到1天便轉往警察總醫院高級病房，引發外界質疑享有特權。泰國最高法院去年9月裁定，這段住院期間不能算入合法服刑時間，要求他重新入獄服滿1年刑期。塔克辛家族過去20多年深刻影響泰國政治，為泰黨及其前身一度是泰國最具動員力的政黨，也長期與親軍方、親皇室保守派對立。不過，為泰黨在今年2月國會大選重挫，退居第3大黨，塔克辛政治機器的吸票能力受到考驗。選後為泰黨加入總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的執政聯盟，塔克辛的姪子約查南（Yodchanan Wongsawat）也進入內閣，讓外界關注他出獄後是否將重整派系、替家族與為泰黨尋找翻身機會。這場假釋案的敏感性，在於塔克辛從來不只是單一司法案件的當事人。他的出獄時間點，正好落在泰國政壇重新洗牌之際，保守派掌權、為泰黨元氣大傷，反對陣營也在搶奪年輕選票。塔克辛能否再度成為造王者，還是只能扮演退居幕後的協調者，將成為泰國接下來政局觀察重點。