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馬來西亞詐騙集團把社群平台變成大型獵場，從假帳號、投資話術到虛擬性服務廣告，層層把受害者引進匯款陷阱。通訊部副部長張念群指出，今年首季各平台已依通訊及多媒體委員會要求，刪除4萬3618則詐騙相關內容；警方近期也在馬六甲、檳城等地接連破獲詐騙機房，逮捕多名中國、印尼、越南等外籍嫌犯。張念群4月27日在吉隆坡表示，詐騙內容下架量近年快速攀升。馬來西亞社群平台2023年刪除6297則詐騙相關內容，2024年暴增至6萬3652則，2025年進一步達9萬8503則；今年光是第一季就已下架4萬3618則，反映詐騙集團持續利用社群媒體投放假訊息、冒名廣告與引流貼文。這類案件常以「愛情投資詐騙」包裝。詐團先透過聊天室、臉書或通訊軟體建立情感連結，再以高報酬、低風險投資誘導受害人匯款到指定銀行帳戶或加密貨幣錢包；部分集團則結合「性服務詐騙」，用不存在的服務吸引受害者付款，藉此提高詐騙金額。馬六甲警方近日破獲2起詐騙案件，涉及虛擬性服務詐騙與愛情投資詐騙，逮捕多名來自中國、印尼與越南的嫌犯，其中中國籍嫌犯占相當比例。初步調查指出，相關集團疑自今年1月起在馬來西亞運作，警方正依詐騙與串謀等方向追查，並釐清不同據點之間是否有關聯。檳城警方也在雙溪里蒙一帶公寓破獲3處線上詐騙機房，逮捕11人，包括中國籍、台灣籍、越南籍、日本籍與本地嫌犯。警方指出，嫌犯以客服人員身分操作假臉書帳號，鎖定亞洲多國受害者，並透過應用程式與偽造身分誘騙匯款。從平台下架數字到警方掃蕩結果來看，馬來西亞打詐已從單純移除貼文，進入追查跨國機房、資金流與假帳號網路的階段。不過，詐團轉移速度快，話術也不斷翻新，社群平台若無法更快處理假廣告與冒名帳號，類似案件恐怕仍會一波接一波出現。