皮克敏系列手遊《Pikmin Bloom》在台灣掀起一股旋風，嘉義市府5月舉辦「嘉義藝術節」，也和皮克敏合作，玩家可在嘉義8個特殊地點，有機會獲得特別飾品金色花苗，以及明信片。雄獅旅遊更推出期間限定599元的「皮克敏一日遊」旅行團，吸引不少民眾報名參加，目前假日團已經秒殺賣完，正在考慮平日包團。消基會也提醒，報名旅行團前要注意7件事，以免發生消費糾紛。
嘉義藝術節推合作 皮克敏旅遊團爆紅
嘉義市政府在5月規劃「嘉義藝術節」活動，並且和熱門手遊《Pikmin Bloom》合作，推出「Pikmin Bloom迷你散步」活動，玩家可在活動時間，在皮克敏遊戲中與嘉義市8個特殊地點互動，獲得跟地點相關的飾品皮克敏金色花苗，還有特別設計的明信片。另外，在特殊地點也能獲得一項地點挑戰，完成任務可獲得紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗。
把握這項旅遊商機，雄獅旅遊推出嘉義一日遊行程，專車從台北、桃園、台中、高雄出發，載玩家到嘉義現場散步、種花、打蘑菇，商品推出後約1周，台北出發的旅遊團已經全部額滿，加開的位置也在今（30）日售完，桃園、台中、高雄出發則還有位置，雄獅也表示，近期有旅客主動揪團，評估以平日包團方式出行，後續將視實際成團情況與資源配置彈性調整。
消基會：報名旅行團7件事先確認
不過開心報名出遊，要小心衍生的消費爭議，消基會就提醒，報名旅行團之前，要慎選旅行社，在選好旅行社、行程之後，可先確認7件事，讓旅程更順利。
1、所接洽業務之職員姓名。
2、旅行社之營業地址。
3、可撥打交通部觀光局免費服務電話「0800-211-734」查詢該旅行社地址是否正確，該職員是否經旅行社合法報備為從業人員？旅行社有無投保履約保險及責任保險？如地址不符或該職員並非合法報備之職員，即可能有違法或違規經營旅行業務的情況，應避免參加並立即告知觀光局處理
4、如未辦保險或保險逾越有效期限，即缺乏保障不能選擇該旅行社。
5、若旅行社及從業人員都合法，也依規定辦理保險，即可進一步與旅行社簽約，建議簽約時如遇未曾往來的旅行社，最好親自前往旅行社簽約，以便瞭解該旅行社的運作情形。
6、另外，旅行社應該提供正確的契約與旅客簽約，觀光局網站可以下載國內（外）個別旅遊定型化契約書範本及國內（外）旅遊定型化契約書範本，簽約的同時，也能預付部分旅遊費用或繳交全部旅遊費用，並索取「旅行業代收轉付收據」（財政部82年3月27日台財稅字第0821481937號函規定旅行社開立給旅客之合法收據）。
7、所有辦理旅遊業務之旅行社，均依規定投保旅行業履約保險及責任保險，如有簽訂契約及代收轉付收據，出發前如發生旅行社惡性倒閉無法履約，旅客可以提出所簽之契約及旅行社所開立之代收轉付收據，申請保險公司理賠。
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嘉義市政府在5月規劃「嘉義藝術節」活動，並且和熱門手遊《Pikmin Bloom》合作，推出「Pikmin Bloom迷你散步」活動，玩家可在活動時間，在皮克敏遊戲中與嘉義市8個特殊地點互動，獲得跟地點相關的飾品皮克敏金色花苗，還有特別設計的明信片。另外，在特殊地點也能獲得一項地點挑戰，完成任務可獲得紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗。
把握這項旅遊商機，雄獅旅遊推出嘉義一日遊行程，專車從台北、桃園、台中、高雄出發，載玩家到嘉義現場散步、種花、打蘑菇，商品推出後約1周，台北出發的旅遊團已經全部額滿，加開的位置也在今（30）日售完，桃園、台中、高雄出發則還有位置，雄獅也表示，近期有旅客主動揪團，評估以平日包團方式出行，後續將視實際成團情況與資源配置彈性調整。
不過開心報名出遊，要小心衍生的消費爭議，消基會就提醒，報名旅行團之前，要慎選旅行社，在選好旅行社、行程之後，可先確認7件事，讓旅程更順利。
1、所接洽業務之職員姓名。
2、旅行社之營業地址。
3、可撥打交通部觀光局免費服務電話「0800-211-734」查詢該旅行社地址是否正確，該職員是否經旅行社合法報備為從業人員？旅行社有無投保履約保險及責任保險？如地址不符或該職員並非合法報備之職員，即可能有違法或違規經營旅行業務的情況，應避免參加並立即告知觀光局處理
4、如未辦保險或保險逾越有效期限，即缺乏保障不能選擇該旅行社。
5、若旅行社及從業人員都合法，也依規定辦理保險，即可進一步與旅行社簽約，建議簽約時如遇未曾往來的旅行社，最好親自前往旅行社簽約，以便瞭解該旅行社的運作情形。
6、另外，旅行社應該提供正確的契約與旅客簽約，觀光局網站可以下載國內（外）個別旅遊定型化契約書範本及國內（外）旅遊定型化契約書範本，簽約的同時，也能預付部分旅遊費用或繳交全部旅遊費用，並索取「旅行業代收轉付收據」（財政部82年3月27日台財稅字第0821481937號函規定旅行社開立給旅客之合法收據）。
7、所有辦理旅遊業務之旅行社，均依規定投保旅行業履約保險及責任保險，如有簽訂契約及代收轉付收據，出發前如發生旅行社惡性倒閉無法履約，旅客可以提出所簽之契約及旅行社所開立之代收轉付收據，申請保險公司理賠。