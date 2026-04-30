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🟡 北北桃全面潰敗：台北市年減 4 成慘淪重災區

台北市 ：案量僅 171.5 億元，年減幅高達 39.4%，為北北桃衰退最慘地區，12 個行政區中有一半區域幾無新案。

：案量僅 171.5 億元，年減幅高達 39.4%，為北北桃衰退最慘地區，12 個行政區中有一半區域幾無新案。 新北市 ：雖然以 636 億元奪下推案量冠軍，但較去年大幅縮水 293 億元，年減 31.6%。

：雖然以 636 億元奪下推案量冠軍，但較去年大幅縮水 293 億元，年減 31.6%。 桃園市 ：推案量 306.2 億元，年減幅 25.6%，市場觀望情緒濃厚。

：推案量 306.2 億元，年減幅 25.6%，市場觀望情緒濃厚。 基隆與宜蘭：更雙雙繳出白卷，年減幅達 100%。

▲520 房市失靈！北台灣整體案量大縮水 165 億，北北桃基宜全面衰退，僅新竹地區靠百億大案撐場，案量逆勢噴發 3.5 倍。（圖／住展雜誌提供）

新竹一枝獨秀！推案量逆勢報復性增長 353%

▲今年 520 檔期新指標案寥寥可數，僅新北板橋、泰山及新竹竹北、竹東有逾百億規模大案登場，顯示建商推案極其謹慎。（圖／住展雜誌提供）

打房政策效應顯現：建商選擇「生人迴避」

房市景氣低迷，連傳統黃金檔期也撐不住！根據住展雜誌最新統計，北台灣 2026 年「520 檔期」新成屋、預售屋預估推案量僅 1,610.7 億元，與去年同期相比大砍約 165.9 億元，年減幅達 9.3%。在北北桃基宜全面舉白旗衰退的低氣壓中，僅有「新竹地區」一枝獨秀，案量逆勢暴增 3.5 倍，成為全台唯一亮點。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年 520 檔期北台灣推案態勢極其保守，除了新竹以外的所有縣市幾乎全線潰退：相對於北北桃的冷清，。案量來到 497 億元，較去年同期的 109.6 億元暴增 387.4 億元，年增率高達 353.5%。陳炳辰分析，。新竹憑藉強勁的產業支撐與購屋需求，成功在全台低迷的氛圍中殺出一條血路。為何 520 檔期表現如此落寞？陳炳辰坦言，市場大受銀行房貸放款緊縮與央行第七波打房政策干擾。許多，建商在政策高壓下普遍採取「生人迴避」策略。展望下半年，在缺乏直接利多刺激的情況下，2026 年房市態勢不容樂觀。