房市景氣低迷，連傳統黃金檔期也撐不住！根據住展雜誌最新統計，北台灣 2026 年「520 檔期」新成屋、預售屋預估推案量僅 1,610.7 億元，與去年同期相比大砍約 165.9 億元，年減幅達 9.3%。在北北桃基宜全面舉白旗衰退的低氣壓中，僅有「新竹地區」一枝獨秀，案量逆勢暴增 3.5 倍，成為全台唯一亮點。
🟡 北北桃全面潰敗：台北市年減 4 成慘淪重災區
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年 520 檔期北台灣推案態勢極其保守，除了新竹以外的所有縣市幾乎全線潰退：
🟡 新竹一枝獨秀！推案量逆勢報復性增長 353%
相對於北北桃的冷清，新竹地區今年 520 檔期表現堪稱「報復性推案」。案量來到 497 億元，較去年同期的 109.6 億元暴增 387.4 億元，年增率高達 353.5%。
陳炳辰分析，新竹房市在沉寂多時後，此次由竹北市、竹東鎮兩大百億指標案領軍，包含大陸建設、昌益建設等大型建商紛紛插旗，案量合計突破兩百億元。新竹憑藉強勁的產業支撐與購屋需求，成功在全台低迷的氛圍中殺出一條血路。
🟡 打房政策效應顯現：建商選擇「生人迴避」
為何 520 檔期表現如此落寞？陳炳辰坦言，市場大受銀行房貸放款緊縮與央行第七波打房政策干擾。雖然央行 3 月放鬆第二戶房貸限制，但預售市場反應依舊冷淡。
許多知名大案如大安區、林口區、龜山區等百億級建案，目前皆選擇「延推」觀望，建商在政策高壓下普遍採取「生人迴避」策略。展望下半年，在缺乏直接利多刺激的情況下，2026 年房市態勢不容樂觀。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年 520 檔期北台灣推案態勢極其保守，除了新竹以外的所有縣市幾乎全線潰退：
- 台北市：案量僅 171.5 億元，年減幅高達 39.4%，為北北桃衰退最慘地區，12 個行政區中有一半區域幾無新案。
- 新北市：雖然以 636 億元奪下推案量冠軍，但較去年大幅縮水 293 億元，年減 31.6%。
- 桃園市：推案量 306.2 億元，年減幅 25.6%，市場觀望情緒濃厚。
- 基隆與宜蘭：更雙雙繳出白卷，年減幅達 100%。
相對於北北桃的冷清，新竹地區今年 520 檔期表現堪稱「報復性推案」。案量來到 497 億元，較去年同期的 109.6 億元暴增 387.4 億元，年增率高達 353.5%。
陳炳辰分析，新竹房市在沉寂多時後，此次由竹北市、竹東鎮兩大百億指標案領軍，包含大陸建設、昌益建設等大型建商紛紛插旗，案量合計突破兩百億元。新竹憑藉強勁的產業支撐與購屋需求，成功在全台低迷的氛圍中殺出一條血路。
為何 520 檔期表現如此落寞？陳炳辰坦言，市場大受銀行房貸放款緊縮與央行第七波打房政策干擾。雖然央行 3 月放鬆第二戶房貸限制，但預售市場反應依舊冷淡。
許多知名大案如大安區、林口區、龜山區等百億級建案，目前皆選擇「延推」觀望，建商在政策高壓下普遍採取「生人迴避」策略。展望下半年，在缺乏直接利多刺激的情況下，2026 年房市態勢不容樂觀。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。