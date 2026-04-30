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中東局勢升溫，全球資金重新尋找安全落腳點，印尼也想趁勢把自己推上區域金融版圖。印尼政府正加速籌備金融特區，計畫透過家族辦公室、稅務誘因、信託與爭端解決機制，吸引國際資本進駐，目標是讓印尼不再只當新加坡、香港、杜拜旁邊的「候補市場」，而是成為有能力承接全球資金轉向的新金融中心。印尼經濟事務統籌部長艾爾朗加(Airlangga Hartarto) 4月28日在雅加達表示，金融中心與家族辦公室相關法規正在準備中，政府也評估相關規範能否納入投資人需要的制度設計。他指出，這項金融特區將因應當前地緣政治變化，提供不同於其他經濟特區的稅務優惠，並可能由非政府單位管理。這項布局背後，關鍵是中東衝突帶來的不確定性。艾爾朗加認為，當資金從高風險地區外移，印尼若沒有提前準備，機會就可能流向鄰近國家。因此，印尼希望藉由金融中心與家族辦公室，替高資產族群、基金與跨國企業提供新的資產配置選項。印尼國家經濟委員會主席盧胡特早在2024年就曾提議於峇厘島設立家族辦公室，吸引海外財富進入印尼；他也曾與橋水基金創辦人達利歐及保時捷家族接觸，討論在印尼布局的可能性。印尼前旅遊和創意經濟部長桑迪亞加曾估計，若計畫順利推動，印尼有機會吸引高達5000億美元管理資金（約新台幣15.82兆元）。除了金融特區，印尼也同步搶攻資料中心商機。巴淡島因鄰近新加坡、具自由貿易區與經濟特區條件，近年成為東南亞資料中心新據點。《商業時報》報導，巴淡島Nongsa Digital Park已有多座資料中心營運、興建或規劃中，當地正吸引全球資本、私募基金與電信業者投入。中國資料中心業者萬國數據也已與印尼主權財富基金合作，規劃在巴淡島Nongsa Digital Park打造超大規模資料中心園區，首階段包含2棟資料中心、總IT電力容量達28MW。新加坡自2019年起曾暫停新建資料中心，使鄰近的巴淡島更具承接外溢需求的條件。對印尼而言，地緣位置、龐大人口、數位需求與政策優惠，正被重新整合成吸引外資的新入口。中東風險推升資金避險需求，AI熱潮又帶動資料中心用量，印尼試圖把兩股趨勢接在一起，從傳統資源型經濟，推向金融服務與數位基礎建設的新戰場。印尼這場布局能否成功，關鍵不只在稅務優惠有多吸引人，還要看法規、司法信任與基礎建設能不能跟上。當全球資金與數位需求都在重新找出口，印尼若能補上制度短板，就有機會把地緣優勢變成真正的資本入口。