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桃園市長張善政推動「可負擔宅」計劃日前經議會通過，引起年輕人重視。國民黨台中市議員張廖乃綸認為，好的政策應該跟進，台中與桃園都是人口正成長的城市，應該協助青壯人口擁有人生第一間房子。都發局長李正偉表示，後續開發捷運藍線、綠線延伸段時，會研議將原開發區、增額容積區做為可負擔住宅實驗或試辦基地。張廖乃綸今（30）日在市議會都建水業務質詢時指出，台中市雖已完成1萬戶社宅目標，但相較只租不賣的社宅，低於市價且能真正擁有產權的可負擔宅，對年輕人更有吸引力。日前桃園市議會三讀通過《桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例》草案，台中和桃園同屬年輕人口移入的城市，是否考慮跟進？副市長黃國榮表示，台中空屋率高，若政府興建可負擔宅，恐造成建築業不景氣，必須審慎評估。張廖乃綸認為，桃園的空屋率也高，房子賣不出去可能是房價太高，政府不能因噎廢食，應該思考如何讓年輕人有能力買下人生第一間房子，又不會炒高整體房價。都發局長李正偉表示，可負擔宅有優缺點，例如不能賣給民間，會造成週轉率降低等，但確實吸引年輕人。據了解，桃園市的可負擔宅基地主要在航空城拆遷地、機捷增額容積，中市府後續開發捷運藍線、綠線延伸時，整體開發區必須提供5%的聯合開發基地，考量青壯人口的通勤需求，原開發區、增額容積區可當實驗或試辦基地，後續會納入整體評估。桃園市政府為解決年輕婚育家庭購屋難題，率全國之先推出震撼房市的「可負擔住宅」政策，釋出量達3000戶，透過強制捐建將房價控制在市價5-6折（約每坪20-22萬元），主打以租屋價買得起捷運旁的房子。申購鎖定25-45歲、設籍桃園、無自有住宅的家庭，實質減輕首購族負擔，承購後限制轉售套利，只能賣回給政府。