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泰國警方在東北部廊開府破獲一起跨境毒品走私案，販毒集團疑似把冰毒偽裝成「榴槤乾」與茶葉包裝，企圖從寮國經湄公河運入泰國，卻在寺廟後方河岸遭警方攔截。這批毒品總重248公斤，市值約9920萬泰銖（約新台幣9579萬元），原本可能流向泰國各地，甚至進入觀光城市販售。根據《Khaosod English》報導，執法人員4月24日晚間接獲情資，得知販毒集團計畫從寮國一側跨越湄公河，把毒品運到廊開府直轄縣一座寺廟後方河岸。警方隨即部署查緝，直到4月29日凌晨約12時30分，在現場發現一輛可疑轎車，並看到2名男子正把多個大袋搬上車，另有1名司機在車內接應。警方上前圍捕時，2名嫌犯立刻逃入附近樹林，逃跑期間還開槍阻擋追捕；車內司機也趁亂開車逃逸。警方事後在現場起出5個大袋，裡面共有178包以榴槤與茶葉圖案偽裝的包裹，每包重約1公斤，初步檢驗確認為冰毒。警方沿線追查時，又發現2個遭丟棄的袋子，內有70包同類毒品，全案共查獲248包冰毒。初步調查指出，這批毒品疑似準備送往泰國多個地區分銷，其中包括觀光城市，黑市價格估計每公斤約40萬泰銖（約新台幣38.63萬元），整批市值高達9920萬泰銖（約新台幣9579萬元）。查獲毒品後，警方已移交威昂庫克警方進一步偵辦，並持續追查逃逸嫌犯與背後運輸網絡。廊開府位在泰國與寮國邊境，湄公河沿岸長期是跨境走私熱點。泰國當局今年3月也曾在廊開府湄公河岸查獲約130萬顆甲基安非他命藥丸，當地水路仍被販毒集團視為重要運輸通道。聯合國毒品和犯罪問題辦公室先前指出，東南亞合成毒品製造與走私規模持續擴張，2024年東亞與東南亞甲基安非他命查獲量達236公噸，較前一年增加24%，其中金三角地區仍是主要來源之一。這也讓泰國、寮國、緬甸與湄公河沿線國家的邊境查緝壓力持續升高。湄公河邊境走私手法越來越多變，販毒集團不只靠水路與夜間運輸規避查緝，還把毒品包裝成日常食品，試圖降低被攔查風險。泰國警方雖成功截下近億元毒品，但嫌犯仍在逃，也代表跨境販毒網絡尚未斷線，後續追查幕後接應者與分銷路線，將是堵住毒品流入觀光城市的關鍵。