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2026國際猶太大屠殺紀念日活動昨（29）日在台北舉行，副總統蕭美琴與國安會秘書長吳釗燮、立法院副院長江啟臣、以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）、德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz），及外交部政務次長吳志中一同出席。其中，狄嘉信致詞表示，任何人應避免輕率地使用關於大屠殺或納粹的譬喻，也不應該只是因為直覺認為某位政治對手有很糟糕的想法，就稱對方為「納粹」。狄嘉信致詞時表示，他在第二次世界大戰結束的25年後出生，儘管他對於此罪行並無責任或罪過，但仍感受到一種民族的羞愧。在德國，二戰所留下的金錢債務雖早已償還，但道德上的債務卻是永遠無法償清的。值得注意的是，狄嘉信在致詞時強調，為了紀念大屠殺的受害者，任何人應避免輕率地使用關於大屠殺或納粹的譬喻，也不應該只是因為直覺認為某位政治對手有很糟糕的想法，就稱對方為「納粹」。狄嘉信更向台灣的各政黨喊話表示，他到目前為止，還未遇過任何一位必須被貼上「納粹」標籤的台灣政治人物，此一譬喻對於納粹暴政受害者而言，無異於一記耳光。同時，狄嘉信也以俄羅斯入侵烏克蘭為例，他希望再也不允許任何國家以武力改變國際邊界，再也不允許任何民族，僅僅因為鄰國更強大且覬覦其土地，就被剝奪自決權。他提到，趁我們仍然人多勢眾之時，一起發聲，不僅為了以色列、烏克蘭，也是為了台灣。接著，游瑪雅致詞更提到，她作為猶太裔以色列第三代大屠殺倖存者，深切體認自身承載歷史創傷與延續記憶的責任與意義。游瑪雅表示，大屠殺不僅是一段歷史事件，更透過家庭敘事世代傳承，使倖存者後代成為「活的記憶」，在情感與生命經驗中體悟失去與重建的深刻意涵。游瑪雅進一步強調，歷史經驗提醒人們，必須正視仇恨言論與滅絕威脅的真實存在，因為悲劇往往源於被忽視的言語與偏見，社會因此更需保持警覺，並具備自我防衛的意識與能力。仇恨言論與暴力行為之間往往僅有一線之隔，游瑪雅呼籲，民主社會共同防範去人性化語言與仇恨情緒的擴散，攜手避免歷史悲劇重演。