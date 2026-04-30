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泰國北欖府潑水節慶祝活動驚傳槍響，原本熱鬧的街頭戲水場合，因一場口角衝突瞬間變成命案現場。1名16歲少年疑似不滿遭挑釁，持槍朝人群開火，造成34歲男子傷重不治、妻子腿部中彈送醫。少年事後在父親陪同下向警方自首，聲稱是遭攻擊後自衛開槍，但警方仍依蓄意殺人及非法持槍罪名偵辦。根據《The Thaiger》報導，案件發生在4月26日北欖府帕巴登縣Soi Suksawat 72一帶，當地正舉行延長版潑水節活動。帕巴登潑水節又被稱為Pak Lat Songkran，帶有當地孟族文化特色，今年活動同樣吸引民眾上街參與，卻在節慶尾聲爆發槍擊。死者為34歲男子Nopparat Chimwaree，他與33歲妻子Sunanta Phansri中彈後被緊急送醫，Nopparat因傷勢過重不治，Sunanta腿部受傷，目前仍在醫院治療。警方表示，涉案16歲少年Suwat於4月27日凌晨約1點，在41歲父親Chatchai陪同下到警局投案。Suwat向警方承認開槍，但辯稱事發前遭死者與友人出言挑釁，還有人朝他丟擲瓶子、召集同伴圍堵，因此才會拔槍反擊。他也表示無意向死者家屬道歉，稱道歉無法改變已發生的結果。另名15歲少年Kunlachate之後也到警局說明，他坦承案發時與Suwat同行，但否認參與開槍。Kunlachate供稱，2人當時騎機車前往潑水活動現場，途中有朋友向他打招呼，Suwat疑似誤會對方挑釁，才停車上前理論，雙方衝突隨後升高。槍聲響起時，他因害怕躲開，之後才與Suwat一同離開現場。Suwat的父親則已向死者家屬致歉，並表示會出席葬禮，親自向家屬表達歉意。警方目前依蓄意殺人、非法持有槍械等罪名起訴Suwat，並持續釐清槍枝來源、現場衝突經過及是否還有其他人涉案。