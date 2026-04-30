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兩名中國籍遊客赴泰旅遊，疑因旅費耗盡竟把歪腦筋動到金店，持鐵鎚砸櫃、疑似持槍威脅店員，搶走金戒後逃往曼谷，卻在案發不到8小時就被警方循線逮捕，所有贓物也全數追回。兩人落網後坦承犯案，供稱在泰國旅遊期間花費過度，部分支出還花在交往對象身上，最後因身上現金見底才策畫搶案。根據《The Thaiger》報導，這起搶案發生在呵叻府（Nakhon Ratchasima）喬猜縣（Chok Chai）丹奎安地區一間金店。警方指出，2名嫌犯分別為27歲鄒姓男子與19歲宋姓男子，兩人以觀光客身分入境泰國，案發時穿著黑色長袖上衣、短褲與運動鞋，並以黑色頭套遮住臉部，進入金店後疑似持槍控制現場，再用鐵鎚砸破玻璃展示櫃，搶走約30枚金戒，價值約38萬泰銖（約新台幣36.69萬元）。警方獲報後調閱沿途監視器，追查嫌犯逃跑路線與使用車輛，並在現場附近發現中國品牌香菸菸蒂，進一步研判犯案者可能為中國籍人士。後續調查發現，嫌犯作案用的白色Toyota轎車來自曼谷巴威區（Prawet）一間租車行，車牌也被監視器拍下，讓警方迅速縮小追緝範圍。泰國警方隨後展開跨單位追捕行動，案發約8小時後就在曼谷巴威區逮捕2人。警方表示，2名嫌犯到案後坦承犯行，並供稱因旅遊期間花光盤纏，才決定犯案籌錢；警方初步調查也未發現兩人有犯罪前科，或與犯罪集團有明確關聯。目前所有被搶金飾已全數追回，警方也查扣鐵鎚、疑似槍械等作案工具，至於槍枝真偽仍待鑑定。兩名嫌犯已遭扣留偵辦，案件仍在進一步調查中。