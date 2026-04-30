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宜蘭南方澳大橋斷裂奪命案二審結果出爐！這起2019年震驚全台的重大公安事故，釀成6名外籍漁工命喪橋下，如今歷經多年司法攻防，高等法院30日宣判，駁回上訴，維持一審原判，相關工程人員仍須入獄服刑，至於港務單位主管則維持無罪，全案仍可上訴。回顧案情，事故發生於2019年10月，宜蘭南方澳跨港大橋突然斷裂坍塌，橋體瞬間崩落砸向橋下漁港，多艘漁船遭壓毀，當時正在船上作業的外籍船員根本來不及逃生，最終造成6人罹難、另有多人輕重傷。死者均為受困船上的外籍漁工，事故畫面曝光後引發社會高度關注。檢方追查發現，事故與橋梁維護與施工品質疑有重大瑕疵，進一步將施工廠商林姓負責人、工地主任吳男、吊索廠商邊姓副總兼現場負責人，以及監造單位陳姓負責人等4人，依過失致人於死罪提起公訴；另將蘇澳港營運處方姓、黃姓經理一併列為被告。一審由宜蘭地方法院審理，認定4名工程相關人員確有過失，分別判處1年6月至2年不等有期徒刑；至於2名港務單位經理，則因罪證不足，判決無罪。案經上訴後，高等法院二審審酌全案證據，認為原審認事用法並無不當，因此駁回上訴，維持相同刑度與無罪判決。此外，檢方另查出橋梁檢測資料疑似造假，將負責檢測的健行科技大學前教授陳明正與協助作業的張姓女學生，依偽造文書等罪起訴。該部分案件已經定讞，法院判處陳男1年6月徒刑、張女1年2月徒刑。這起重大橋梁事故不僅重創台灣公共工程形象，也凸顯橋梁維護與監督機制的漏洞。隨著二審結果出爐，相關刑責雖已初步底定，但社會對於公共安全責任的檢討，仍未畫下句點。