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▲廖姓夫妻檔於新北市三重區經營「小貨車蔥油餅」維生，在當地獲得好評。（圖／翻攝自Google Maps）

新北市蘆洲區一對販賣小貨車蔥油餅的廖姓夫妻檔，其獨生逆子36歲廖聰賢因不滿一個月5000元生活費太少，於1月17日向兩人討生活費不成，一怒之下竟持開山刀狠砍37刀、刀刀見骨，導致夫妻檔67歲廖姓男子、75歲許姓婦人倒臥地板上慘死，現場留下大片血跡。警方獲報後，於19日傍晚逮到廖嫌。新北地檢署偵結，全案依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，將由國民法官審理。據了解，廖姓夫妻居住新北市蘆洲區一間月租金一萬元的公寓內，平時於新北市三重區用改裝的小貨車經營「小貨車蔥油餅」維生，直到賣完才返家。而該蔥油餅攤在地營業多年，在Google Maps上擁有4.9顆星的高評價，是在地知名的銅板小吃。此外，廖翁以及其表妹也在蘆洲區開設一間宮廟，並由廖翁擔任乩身替信徒問事。反觀兒子廖聰賢不僅整天遊手好閒、喜歡宅在家，也鮮少與他人接觸。全案起源於，廖翁表妹於案發隔一日未見夫妻倆現身宮廟，就連電話也遲遲聯繫不上，緊急前往廖姓夫妻檔位於中山一路的住處查看，經員警會同鎖匠破門後，發現兩人全身受有多處刀傷、滿地鮮血，而路口監視器也清楚拍下廖翁前一晚於宮廟提著晚餐返家的最後身影。至於犯案的廖男則在案發後騎機車逃離現場，再搭乘計程車逃逸，過程中多次變裝。其被逮時供稱，不滿父母從小管教嚴格且月僅給5000元零用錢，忍無可忍才會弒親。