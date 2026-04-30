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台中高鐵特區開發進入成熟階段，區內可開發土地逐步減少。盤點區內建商購地待開發的住宅用地僅剩7處，建商布局轉趨集中，其中櫻花建設將於今年第二季率先推出「壓箱寶」新案櫻花心綻，成為指標個案之一。最新市調統計，台中高鐵特區建商已購地、未開發地塊有7處，櫻花建設持有3處；登悅、登陽、鵬程、金旺盛、利旺國際各有庫存在手。進一步觀察發現，包括櫻花、龍寶、登陽、麗寶集團等開發商在區域內均非單次推案，建商對區域土地的高回購率，反映出市場對高鐵特區的長線信心。春耕不動產蕭國寶副總分析指出，台中高鐵特區隨著大型建設陸續到位，已由原本交通運輸樞紐，提升成為中台灣商業與居住核心，不僅有興建中全台最大的「D-one第一大天地」購物中心，未來「國泰人壽」頂級商辦加入後，將持續推升區域發展動能，帶動住宅需求。耕耘台中高鐵特區十多年的櫻花建設，即將公開的「櫻花心綻」已是區內第11個住宅新案。「櫻花心綻」主打2至3房格局，鎖定自住客群。「櫻花心綻」基地位於三榮路生活圈，周邊涵蓋三和公園、公二公園與朝天公園等綠地資源，合計近5,000坪，另有旭日國小預定地、親子館等公共設施，形成低密度居住環境，是吸引自住買盤重要優勢。其次，交通與生活機能亦為支撐需求的關鍵。區內鄰近高鐵台中站、捷運系統與快速道路，並具備學區與公共設施，整體條件逐步成熟。市場人士指出，在房市盤整環境下，具備交通、綠地與生活機能的區域，仍可維持穩定成交動能。觀察區內成交狀況，台中高鐵站前的「大華縱橫」與達麗白天鵝「新高鐵」兩案銷售當中，近一年成交行情落在每坪52萬～62萬元左右。而達麗白天鵝「新高鐵」自開案後已突破銷售千戶佳績，在房市冷風中仍保持月月成交紀錄，表示高鐵特區剛性需求仍依然存在。