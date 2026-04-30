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三班護病比全年全班平均 護理界：只是重新包裝一次

三班護病比攸關護理人力、患者安全，衛福部長石崇良昨（30）日說明，將朝「醫療機構設置標準」修訂。七大醫療團體發布聲明提到，護病比應以「全年全班」為均值基準，引發護理界不滿，直指「護理界要的是每一班都有安全底線，不是年底算起來平均好看」，不接受用配套之名，讓標準倒退。針對三班護病比將朝「醫療機構設置標準」修訂，7大醫療團體發布聲明認為，仍須有相關配套，內容提及建請護病比應以「全年全班」為均值基準。對此，護理師公會全聯會理事長陳麗琴表示，護理界支持三班護病比入法，但不能接受「口頭支持、實質稀釋」。她說明，針對三班護病比入法成立推動小組，並在《醫療機構設置標準》中就護理人力配置條文進行討論與修定，預計今年底進行預告，「這是護理界長期努力、長期等待的重要一步。」陳麗琴說，但三班護病比入法不能走到一半又被「平均數字」稀釋。對於醫界所提護病比應以「全年全班」為均值基準，她質問「請問什麼叫全年全班？」陳麗琴提出質疑，「是把白班、小夜班、大夜班全部混在一起平均嗎？是把平日、假日、尖峰、離峰全部攤平嗎？是把第一線夜班護理人員最沉重、最危險、最孤立的工作現場，用一個漂亮的年度平均數字蓋過去嗎？」若三班護病比最終變成「全年全班平均」，就只是把過去的全日平均護病比「重新包裝一次」。夜班的人力不足，不會因為白班比較多人就變得安全。陳麗琴說明，急性病房的高壓負荷，也不會因為全年平均達標就被看見，嚴正指出，「不可抗力」不能成為萬用理由。真正的不可抗力，包括重大疫情、天然災害、重大突發事件，可以討論例外處理與合理彈性。陳麗琴提到，若將常態性缺工、待遇不足、留任不力、排班管理問題，都包裝成不可抗力，「那對不起，護理界不能接受。」因為這些不是不可抗力，而是三班護病比必須入法的原因。