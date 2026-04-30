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▲有南港超人氣自助餐之譽的敘日全日餐廳，現推出繳稅單抵餐費活動，每人可抵400元。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

長榮鳳凰酒店(礁溪)推線上旅展優惠 早午餐吃到飽券單張平均698元

▲長榮鳳凰酒店(礁溪)的桂冠自助餐廳從早上到中午一次提供早餐與午餐類菜色，讓晚起床的旅客也可吃飽飽。（圖／記者葉盛耀攝）

5月迎來繳稅季，台北六福萬怡酒店表示，明（1）日至5月31日於敘日全日餐廳用餐，凡出示2026年度綜合所得稅繳款通知單，。敘日全日餐廳用餐本季主題推出「沖繩假期．海味盛宴」，無限吃松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅與現煎干貝等，滿額還可抽獎沖繩來回機票。台北六福萬怡酒店提到，本季敘日全日餐廳以沖繩飲食文化為靈感，集結多道經典南島料理，菜色包含海葡萄章魚沙拉、沖繩黑糖味噌滷豚肉、鮭魚雲吞石狩鍋、和牛塔可飯、沖繩章魚大阪燒、苦瓜香煎豬梅花等。餐廳更推出現點現做招牌菜色，包括松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅與現煎干貝搭野菇和風煮，並加碼提供多款風味泰國蝦無限暢享。此外，活動期間用餐單筆消費滿3000元，還可參加抽獎，有機會獲得沖繩來回機票、沖繩麗星郵輪雙人遊等。台北六福萬怡酒店說明，此次繳稅季優惠，建議提前訂位。敘日全日餐廳目前餐價為平日午餐每位1480元+10%、平日晚餐1880元+10%，假日午餐1580元+10%、假日晚餐1880元+10%。長榮鳳凰酒店(礁溪)則是5月5日10:00起至6月1日18:00，將限時開賣「2026春季線上旅展」，其中桂冠自助餐廳平日早午餐餐券旅展期間推出「買十送一」方案，等於單張平均698元，就能吃到有「宜蘭最強早午餐」稱號的桂冠自助餐廳，牛肉湯、海鮮粥、星巴克咖啡等通通無限取用。長榮鳳凰酒店(礁溪)提到，桂冠自助餐廳選用宜蘭在地新鮮食材，結合多國料理風味，招牌菜色包含牛肉湯、海鮮粥、現煎鮮魚等，並提供星巴克咖啡無限暢飲，持餐券亦可依需求加價升等為晚餐使用，晚餐時段餐檯內容更加豐富，匯集松葉蟹腳、烤鴨六吃、現煎牛排等。