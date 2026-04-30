我是廣告 請繼續往下閱讀

去（2026）年，一名45歲、遭通緝的慣竊邱勝明，混入北車街友圈藏身，白天與人群混雜、夜晚席地而眠，卻在台北車站大廳眾目睽睽之下犯下性侵案，引發社會譁然。台北地方法院審結，今（30日）依乘機性交罪判處邱男5年2月徒刑，全案仍可上訴。判決指出，邱勝明2024年間因在桃園犯下竊盜案，遭判刑6月確定後未入監執行，遭檢方發布通緝。之後他躲入台北車站周邊，假扮街友與其他人混居，長期在大廳、周邊區域活動，甚至與街友飲酒度日，藉此規避查緝。一名71歲外籍女遊客去年9月來台旅遊，期間在台北車站遺失行李，因四處詢問而與街友群認識，包括邱男在內。女子南下旅遊返回台北後，仍會回到北車與這群人互動。10月9日下午，她帶著酒與眾人席地飲酒，隨著人群陸續散去，女子因酒醉倒臥在地。邱男見機不可失，竟將被害人拖至東一門旁牆邊，趁其無力抗拒時性侵得逞。判決指出，過程約10分鐘，邱男還刻意將被害人上半身抱起靠向自己，試圖掩飾犯行。事發地點人來人往，卻一度無人制止，直到一名馬來西亞籍男遊客察覺異狀報警，警方趕抵現場將邱男逮捕。被害人清醒後前往醫院驗傷並提告，指控邱男先前對她甜言蜜語，誇讚她漂亮、甚至稱想結婚，卻趁她酒醉下手，離台前更痛斥對方「不是人」。邱男於警詢時曾坦承犯行，但移送檢方後翻供否認，態度反覆。檢方認為，邱男明知被害人處於酒醉、無力抗拒狀態，仍公然於公共場所犯案，情節重大，依法以乘機性交罪起訴，並具體求刑7年。法院審理後，考量犯行及相關情節，判處5年2月徒刑。案件曝光後，引發外界對台北車站治安的高度關注。不少民眾質疑，在國內最重要的交通樞紐、素有「國門門面」之稱的場所，竟能發生如此重大刑案，且過程中周邊人群未即時制止，凸顯公共安全與通報意識的不足。鐵路警察局事後加強巡邏作為，也遭批評僅為事後補救，未能從根本改善問題。