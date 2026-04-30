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▲去年AAA頒獎典禮有朴寶劍（左）與IU（右）等重量級韓星。（圖／WEVERSE直播）

▲ACON 2026完整票價、座位圖。（圖／D.SHOW Taiwan臉書）





ACON音樂節今年和AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）分開來台舉行，ACON 2026 7月搶先在林口體育館登場，卡司尚未公布，但售票資訊、座位圖、票價在今（30）日公開。門票5月17日在ibon售票系統正式開賣，最貴票價為5280元，包含5200元的演出票券以及80元的福利券，購買者即享有「AAA優先購票資格」。ACON 2026將在7月25日於林口體育館登場，售票資訊今日出爐，票價分別為5280、3880、2880元，愛心席則是1940元，門票依序包含80、40、20、40元的福利券。80元福利券可享有AAA優先購票資格，還能觀賞彩排、抽海報以及簽名拍立得。40元、20元的福利券則只有「AAA優先購購票抽獎資格」。此舉大大增加ACON 2026門票買氣，因AAA頒獎典禮是韓國非常大型且具指標性的年末綜合頒獎典禮，對追星族來說非常有吸引力；去年AAA就一口氣來了朴寶劍、IU、金裕貞、潤娥、惠利等大咖韓星，主持人則是張員瑛和2PM的李俊昊，當時門票相當難搶，這次若有優先購票資格，等於是AAA門票入手的保證卡。而去年ACON卡司則有ATEEZ、KISS OF LIFE、WOODZ、YENA、CRAVITY、xikers、NEXZ、QWER、SB19、Ash Island等13組人氣歌手團體，主持人為李濬榮、I-DLE 舒華、CRAVITY Allen、新人女團KiiiKiii Sui。今年陣容雖未出爐，但應該也在10組以上，哈韓族勢必要把握機會搶票。📍演出日期：2026年7月25日(六) 17:00 （實際演出時間現場為準）📍演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館，桃園市龜山區文化一路250號）📍售票系統：7-ELEVEN ibon售票網站📍售票日期：2026年05月17日 台灣時間上午11:00📍票價：NT$5,280／NT$3,880／NT$2,880／身心席NT$1,940（全區座席，對號入座）📍票價內容說明：➢ 票價NT$5,280為NT$5,200演出票券+NT$80福利券➢ 票價NT$3,880為NT$3,840演出票券+NT$40福利券➢ 票價NT$2,880為NT$2,860演出票券+NT$20福利券➢ 身障票為票價NT$1,940為NT$1,900演出票券+NT$40福利券📍福利券內容說明：➢ NT$80福利券內容：AAA優先購購票資格、彩排、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格➢ NT$40福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格、簽名拍立得抽獎資格➢ NT$20福利券內容：AAA優先購購票抽獎資格、簽名海報抽獎資格📍AAA優先購資格注意事項：1. 本次粉絲福利僅適用於購買「全票＋福利券」票種之觀眾；如僅購買「全票」票種，將無法享有相關福利，於購票時多加留意2. 各區域可參與之粉絲福利及抽獎名額皆有所不同，且各項福利不重複抽選，請參考粉絲福利圖說明。3. AAA優先購票：每個【AAA優先購序號】限購2張票券。3. 票價NT$5,280 購買「全票＋福利券」之觀眾，即享有AAA優先購票資格。4. 票價NT$3,880、票價NT$2,880 及身障票購買「全票＋福利券」之觀眾，僅限於5月22日 (五) 23:59前購票且無退票者，具【AAA優先購票的抽獎資格】。5. AAA優先購票資格名單將由系統抽出並於5月27日 (三) 在AAA粉絲專頁上公布結果。6. ACON福利所提供之AAA優先購票資格，僅適用於「AAA優先購」階段，並不適用於「AAA早鳥票」及其他售票階段之購買。