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總統賴清德出訪史瓦帝尼喊卡，彭博社報導，除非洲三個國家拒絕飛航許可外，我國向歐洲求援，德國、捷克明確拒絕過境請求。對此，總統府發言人郭雅慧今（30）日表示，元首出訪受阻，主要是因為來自北京的施壓，在交涉的過程當中，非常地感謝有諸多的友盟國家協助台灣。賴清德原定22日出訪友邦史瓦帝尼，但沿途三國因中國以經濟脅迫臨時取消飛航許可，最終改派外交部長林佳龍擔任總統特使完成出訪；據外媒報導，為繞過中國的空中封鎖，台灣外交單位曾向歐洲多國提出過境請求做為緊急備案，但德國與捷克均「明確拒絕」，導致出訪最終取消。對此，外交部表示，基於飛航安全等多重考量，對於相關作業細節沒有評論。郭雅慧上午陪同賴清德出席「台電80周年慶祝大會」，並於會前接受媒體訪問。郭雅慧表示，元首出訪受阻，主要是因為來自北京的施壓，導致台灣所經過的三個國家，模里西斯以及馬達加斯加等，原本獲得允許的飛行許可臨時取消所導致的。郭雅慧強調，在交涉的過程當中，非常地感謝有諸多的友盟國家協助台灣，這部分要表達誠摯的感謝。另外，是否心疼賴清德愛犬「斑斑」被民眾黨前主席陳佩琪說是「殘障三腳狗」？郭雅慧直言，斑斑其實是非常熱情、可愛、很友善的流浪犬，比較不幸是，過去在流浪的過程當中，曾經誤踩捕獸夾，導致牠失去一條腿，大家都覺得非常地不忍心，比較慶幸的是，牠現在在官邸當中的生活，活潑可愛也健康穩定，比較不希望牠受到這樣的攻擊。