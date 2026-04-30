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交通部日前表示，沒有航空公司提出包機航點申請；中國國台辦昨（29）卻說，業者申請遭勸阻、不受理。交通部民航局表示，陸籍業者申請飛航定期航班，都依照其申請需求予以核准同意，現行陸籍業者已飛航至每週197 班，並沒有阻擾其申請。目前兩岸開放15個定期航班航點，包括北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都、深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，每週可飛航班次420班。另開放13個包機航點（瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州），航空業者可於獲配航權額度內，在春節、清明節、端午節、中秋節等節慶期間申請飛航包機。今年1至3月兩岸航空公司實際飛航平均每週共計310班，3月我方業者平均每週飛航115班，航權使用率 55% ，115年1至3月平均載客率75.9％。至於包機航點，從112年3月開放迄今，尚無任何兩岸業者提出申請。民航局表示，業者在春節、清明節、端午節、中秋節等節慶期間申請飛航包機，並未有勸阻、不受理情形，中方未經查證任意指控，是不負責任的作為。民航局說，疫情之後，世界各國航空客運的恢復，都是透過雙邊協商，循序漸進、分階段開放航點、航班；而中國基於政治因素，片面中止兩岸協商，才是干擾兩岸航運正常互動的根源所在。疫情後兩岸情勢及客觀環境已大幅改變，政府在充分考量業者及旅運需求，已開放15個定期航班航點，其航權容量班次計每週420班。對於陸籍業者申請飛航定期航班，均依其申請需求予以核准同意，現行陸籍業者已飛航至每週197 班、航權使用率達94.3%。立法院交通委員會中立委游顥也關切，兩岸是否有新直航航點。交通部長陳世凱表示，若有需求站在民航立場，不管是通商、旅遊都希望讓民眾更方便；如果業者有需求會主動提出，但目前尚未收到申請。