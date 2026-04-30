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▲新系統結合高解析攝影機與影像辨識技術，可即時偵測煙流並自動分析，（圖／環保局提供）

苗栗縣露天燃燒案件頻傳，影響空氣品質，苗栗縣政府環境保護局近年導入智慧監測技術，於辦公大樓頂樓建置AI影像判煙系統，結合高解析攝影機與影像辨識功能，即時掌握周邊煙流動態，主動鎖定疑似污染源，提升污染源查處效率。系統啟用以來，已成功掌握多起疑似污染案件，減輕人力巡查負擔。環保局指出，過去露天燃燒多仰賴民眾通報及稽查人員巡查，受限於時間與人力，查處不易。新系統結合高解析攝影機與影像辨識技術，可即時偵測煙流並自動分析，協助快速定位污染來源，讓稽查由被動轉為主動。目前設備已部署於後龍、公館、西湖及頭份等地，並依陳情熱點機動調整設置位置。系統除能捕捉煙霧影像外，也可搭配空氣品質感測器與氣象資料，透過PM2.5濃度與風向分析污染影響範圍，強化環境監測能力。苗栗縣政府環境保護局局長沈鳳臺表示，導入智慧科技有助於提升監測即時性與稽查效率，未來將持續精進相關技術，並整合感測設備與影像系統，逐步建構更完善的空氣品質監測網絡。同時也提醒民眾，露天燃燒易造成空氣污染並影響健康，依《空氣污染防制法》最高可處新臺幣10萬元罰鍰，請勿以燃燒方式處理農業廢棄物及枯枝落葉，共同維護良好生活環境。