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中選會新任主委游盈隆今（30）日首度現身行政院會，行政院長卓榮泰稱讚，游盈隆具有行政及選務機關職務的完整歷練，期盼在游帶領下，中選會全體同仁能順利完成今年底九合一大選的重要任務，讓台灣的民主政治更加鞏固深化。卓榮泰表示，游盈隆有深厚的學術底蘊，更有豐富的政治經驗，曾任東吳大學政治系教授，也曾經在行政院擔任研考會副主委、陸委會副主委、中選會委員等重要職務，而在就任中選會主委前，是擔任財團法人台灣民意教育基金會的董事長，長期投入政治科學與政治行為的研究，也是民意與投票行為研究的專家，具有行政及選務機關職務的完整歷練。卓榮泰提到，中選會是合議制的獨立機關，肩負著選舉、罷免及公投等選務工作，是行政團隊重要成員，更是台灣民主政治的守門者，期盼在游主委的帶領下，中選會全體同仁能順利完成今年底九合一大選的重要任務，讓台灣的民主政治更加鞏固深化。此外，卓榮泰也再次感謝前代理主委吳容輝代理，在代理期間穩定推動各項會務，並做出許多重大決定，因而穩定政局的發展，未來希望繼續借重吳前代理主委的選務以及行政專才，協助游主委跟所有的委員們一起順利推動工作。