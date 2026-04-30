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▲林琮軒曾想藏幾千元私房錢，結果被王俐人（如圖）發現數目不對，更以「回扣」來形容。（圖／小姐不熙娣YT）

▲王俐人（左）與林琮軒（右）相識長達9年，從好友昇華為戀人，交往一年半後決定結婚。（圖／王俐人提供）

女星王俐人與小7歲藝人林琮軒結婚4年，近期婚變消息頻傳，然而始終未獲得證實，今（30）日週刊爆料雙方已於去年底祕密簽字離婚，甚至簽下保密條款，對外口徑一致稱婚姻尚在。王俐人與林琮軒過去不時上節目分享婚後生活，林琮軒在《小姐不熙娣》透露老婆掌握家裡經濟大權，某次想偷藏私房錢被王俐人抓包，發現提領金額數目不對，控制欲太強也讓主持人小S直呼：「妳很變態欸！」王俐人與林琮軒曾一同上節目《小姐不熙娣》分享婚姻生活，被小S問到是否感覺被監控？林琮軒則回答很多事情都是自願讓老婆管，包括家中經濟也是，平時會將所有錢存到夫妻共同帳戶，並交由王俐人管理。某次林琮軒想藏個幾千元私房錢，結果被對方發現數目不對，更以「回扣」來形容，讓主持人派翠克直言「那不是他自己賺的嗎？」小S則說：「欸妳真的很變態欸。」不過，王俐人強調自己不會讓老公身上沒錢：「對我來說就是你要不要跟我講實話，你把全部錢給我，我一定會轉到那個帳戶，你可以用，跟我說錢是提到哪裡，不會讓你身上沒錢，我不是這種人。」對此小S好奇問林琮軒，老婆是否無形中給他許多壓力？他回答不對，但其他來賓聽完則認為王俐人像是在管兒子，可以多給對方一些空間，夫妻之間多溝通。而小S也建議王俐人說：「妳真的要放軟一點，妳就是有一種姐姐的感覺，很強勢。」網友看了則留言表示：「男人感覺被綁的死死的」、「是在養兒子嗎？王俐人與林琮軒相識長達9年，從好友昇華為戀人，交往一年半後決定結婚。近來兩人婚變消息頻傳，日前王俐人在成人平台SWAG被問及擇偶條件，直言：「 I’m taken（已經有對象）。」一句話否認婚姻破碎傳言。不過根據《鏡週刊》報導，兩人已於去年底辦妥離婚手續，並且簽下保密條款，選擇不公開的原因，主要是擔心婚變風波會影響雙方在演藝圈的工作。至於婚變原因，則與經濟壓力有關，王俐人負債上千萬、林琮軒決定到對岸拍戲賺錢，夫妻長期的聚少離多與債務壓力下，感情漸行漸遠，最終導致婚姻破裂。對於離婚傳聞，《NOWNEWS今日新聞》傳訊向王俐人求證，至截稿前未有回應。