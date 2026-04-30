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藝人粿粿、范姜彥豐爆出婚變，粿粿於去（2025）年被爆出婚內出軌，且對象為王子（邱勝翊），范姜彥豐更對兩人正式提告侵害配偶權並求償。28日士林地院判決出爐，判粿粿、王子須連帶賠償100萬元。不過，一波未平一波又起，傳出粿粿因懷疑iPad遭到范姜彥豐拿走，擔心資料遭到不當取用，心急至派出所提告竊盜。經警方受理後，全案已函送地檢署偵辦，後續仍有待關注。據《ETtoday》報導，粿粿去（2025）年12月因擔心個資外流，懷疑iPad遭到范姜彥豐擅自拿走而報警提告竊盜，全案已函送地檢署。不過，事後釐清才發現是一場烏龍，該平板其實是被同住家人收妥，從未離開住處也未遭人盜用。法界人士對此分析，一般竊盜雖屬公訴罪，但配偶間的財產糾紛在法律上適用告訴乃論，當事人隨時可撤告；加上物品並未遺失，研判范姜彥豐最終獲不起訴處分的機率極高。值得一提的是，有關被告聲請不公開判決書部分，法院認定侵害配偶權訴訟屬於「婚姻爭執」事件，因此在兼顧公開原則下，決定採取遮隱當事人姓名之方式進行公告。從今（30日）公布的判決書全文中可見，粿粿以及王子被以「B01」、「B02」替代，也並未看見「鹹濕細節」。法院認為，本件被告對原告之請求為認諾，原因事實並非複雜，本院認以制作認諾判決書方式而為判決，並無過於耗費，爰仍以制作判決書方式為之。