我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿（左）與范姜彥豐（右）婚姻破裂走向官司。（圖／翻攝自粿醬一家 YouTube）

范姜彥豐律師發聲！只告粿粿王子美國偷情

▲粿粿（左）偷情王子（右），引發社會輿論。（圖／翻攝自粿粿IG@meigo.c）

藝人范姜彥豐開告粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）今（30）日判決書出爐，粿粿、王子私下對話沒有示人，范姜彥豐僅針對2人於去（2025）年4月後的美國行「有超越一般朋友間社交應有之界線之交往，並有逾矩之行為」提告，臉書粉專「巴毛律師混酥團﻿」發文指出雙方接下來還有財產分配訴訟，對此，范姜彥豐委任律師蔡鈞如律師公開留言表示，巴毛律師於社群粉絲團發文，提到范姜彥豐沒有獅子大開口，趁機索取高價和解金導致破局，因為之後應該還有剩餘財產分配的訴訟，雙方官司會持續下去，對此，蔡鈞如律師公開留言表示，「我們說要保護家人最佳利益，考慮數位足跡不是說說而已（一開始起訴狀就技術性做了很多調整），謝謝大家的關心。」從委託律師的發言及態度上來看，范姜彥豐最大目的並非羞辱粿粿與王子，而是保護僅有的女兒「粿醬」，此外，蔡鈞如本月15日面對法界人士評論時，關於外界質疑100萬元精神慰撫金過低？她直回「我們很講武德。」而結束侵害配偶權的官司後，緊接著將面臨更現實的財產清算攻防戰，3人動向備受矚目。從判決書來看，范姜彥豐一開始便僅以粿粿與王子於去年4月間赴美國遊玩返台後，進行提告，這也就是蔡鈞如表示的「起訴狀有所調整」，因為范姜彥豐手握粿粿與王子親密照片、對話，沒有選擇寫入起訴狀裡，都是為了保護深愛之家人。