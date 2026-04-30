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聯準會如市場預期維持利率不變後，市場情緒偏向觀望，美股四大指數週三漲跌互見，不過那斯達克、費半指數走高，帶動台北股市今（30）日開盤上漲267.96點、來到39571.46點，盤中最高來到39848.22點，不過隨後漲點收斂，午盤上漲165.19點或0.42%，來到39468.69點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.74點、來到383.49點，並且維持漲勢，午盤上漲5.45點或1.42%，來到388.2點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：聯電、旺宏、台玻、南亞科、瑞軒；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、旺宏、聯發科、欣興、群聯。權值股盤中熄火，權王台積電開盤上漲25元、來到2205元，不過隨後遇到賣壓襲擊，盤中數度翻黑，午盤來到平盤價2180元；台達電逆守紅盤，開盤上漲55元、來到2220元，股價超越台積電，午盤上漲45元或2.08%，來到2210元；鴻海開盤小跌0.5元、來到224.5元，盤中最高一度來到230元，午盤則是翻黑下跌1.5元或0.67%，來到223.5元。PCB概念股持續走高，鉅橡、欣興、志聖、臻鼎-KY、南電攻上漲停板，騰輝電子-KY上漲逾8%，聯茂、尖點上漲逾7%，華通、景碩上漲逾6%，榮科、金居、群翊上漲逾5%。矽光子概念股也回神走高，前鼎、環宇-KY、創威、波若威攻上漲停板，華星光、訊芯-KY上漲逾8%，聯亞上漲逾7%，穩懋、聯電上漲逾6%。東典光電、IET-KY、光聖上漲逾5%。資金也回流到機器人概念股，直得、威盛、大銀微系統、陽程、高僑攻上漲停板，東台、新代上漲逾8%，全球傳動、泓格、新漢、佳能上漲逾7%。