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▲新北北海溫泉洲際酒店爆發有保全到網上社群平台PO監控畫面，引發民眾恐慌。（圖／翻攝Threads）

有網友昨（29）日在Threads發文，自稱任職於新北北海洲際酒店，並貼出在監控室與多個監視器畫面同框的自拍照，文章表示：「1晚1萬多元的房間隨便我看」，該舉引起網友炮轟該行為，並質疑「監視器是在房間裡面嗎？」新北北海洲際酒店對此也發出聲明表示已停止該人員所有工作權限，且主動向主管機關、金山分局提出通報，並強調「館內監視系統並未涉及任何客房或私人空間，同時亦依相關法規定期進行反針孔設備檢測。」該名網友於threads上貼出在監控室與多個監視器畫面同框的自拍照，並發文表示：「現在在五星級飯店上班，哈哈1晚1萬多塊的房間隨便我看超爽，不過台灣住宿真的很貴，我有那個錢我也不花錢住」，該文章被同事提醒後，還再度發文表示「僅是分享工作日常，未拍攝到住客畫面，也無惡意」，但後續坦言未了解相關規範，已刪文。該事件已起網友們恐慌，紛喊：「這是資安漏洞，不敢住了」、「這是真的嗎，住你們的飯店會被你們的人員隨便看到爽嗎？這是被允許的嗎？」、「那個監視器是在房間裡面嗎？如果不是的話這人不就是在污衊品牌形象」、「這種心態讓人懷疑他是不是有偷窺意圖，公共場所例如女廁、親子廁所，洲際都該派員檢查是否有被裝針孔」等。而新北北海洲際酒店一早發表聲明，提及關於酒店合約保全公司人員涉及擅自於個人社群帳號發佈酒店信息之事件，該行為已嚴重違反本酒店保護客戶隱私與資訊安全之理念。並提及對事件引發的擔憂，深表歉意，並提到酒店接獲相關反映後，事發當日的早上已立即啟動檢視程序，也已於第一時間停止該員所有工作權限，並要求當事人刪除所有相關內容。該員行為已嚴重違反本酒店個資保護規定及相關法規，本酒店已主動向主管機關、金山分局提出通報，後續將持續配合調查與釐清事實，不排除採取法律責任追究，維護本酒店及客戶權益。也再次強調所有監視器僅限用於監控酒店內的公共區域，絕不涉及任何私人空間領域。此外，我們亦依政府相關法規，定期進行反針孔攝影的偵測檢查。