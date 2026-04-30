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▲何妤玟（如圖）在節目《小姐不熙娣》談到她曾暈船一名180天菜單親爸，但後來發現對方私生活混亂，她果斷地斷絕往來。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

背景相仿火速升溫 何妤玟認了：真的有暈

報備照全是預錄？網友私訊揭穿約跑日常

自保斷聯拒當受害者 何妤玟：誠實很難嗎？

藝人何妤玟日前到節目《小姐不熙娣》，接受主持人小S訪問，大談「貴圈真亂」話題，她自爆曾對一名180公分天菜單親爸大暈船，兩人透過節目聯誼認識，背景相仿且互動甜蜜，沒想到節目一播出，何妤玟竟收到多名受害者私訊，踢爆該男私下是約跑慣犯，讓她當場夢碎，忍痛斷絕往來。何妤玟表示，對方是節目引薦的優質男嘉賓，身高180公分、外型出眾且同樣擁有失婚背景，讓她倍感親切。兩人私下約會多次，對方表現得既紳士又正經。何妤玟感性直言：「我當時真的有暈船，因為他在我面前非常君子，我們年紀、經歷都像，真的很有好感。」但這段純愛卻在節目播出後瞬間變調。何妤玟表示，當晚她收到兩、三位女性私訊，對方直接附上截圖，指證該男在與何妤玟曖昧的同時，仍頻繁約砲。該男平時會傳送「遛狗」、「帶小孩」的生活照向何妤玟報備行蹤，事後才發現這些照片疑為預先拍好的備用照，實際上他卻在消失期間到處獵豔。何妤玟驚覺受騙：「他消失三四天後會突傳一張爬山照，結果私訊揭發他那幾天根本在約。」面對渣男行徑，何妤玟為了自保與名譽，即便心中仍有遺憾也只能果斷封鎖。她表示：「如果你想玩、想約，可以明講，但沒必要在我面前裝得這麼正經。」雖然情感挫敗，但她也幽默自嘲，好險自己沒被騙色，還吃了對方一萬多塊的牛排，算是最後的小小補償。