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半導體代工大廠聯電昨日宣布買回庫藏股5萬張，受庫藏股消息激勵，聯電今（30）日以80.5元開高後，一度拉升至80.9元，股價創下2000年9月以來新高，截至午盤股價來到78.8元，股價漲逾5%，成交量高達24萬張大量。聯電時隔六年，再啟動庫藏股計畫，董事會決議，此次庫藏股實施期間將自明（30）日起一路買到6月29日，預計買回張數5萬張，買回的股份未來將全數轉讓予員工。買回價格區間設定在52.5元至109.5元之間，即使股價低於區間下限，公司仍將繼續買回，總購股金額上限達54.75億元。聯電第一季合併營收610.4億元，季減1.2%，年增5.5%；毛利率29.2%，歸屬母公司淨利為161.7億元，每股純益1.29元，為近十季高點；首季12吋晶圓出貨約102.1萬片，產能利用率79%。聯電預估第二季晶圓出貨量可望季增7%至9%，美元營收估季增1%至3%，產能利用率落在81%至83%，毛利率重返3成，都將優於第一季；聯電先前已對客戶發出漲價通知，公司預期，漲價效益將在下半年開始逐漸反映。展望第二季，聯電預估晶圓出貨價量俱揚，毛利率、產能利用率也同步提升，另外，在矽光子、先進封裝、與英特爾合作等方面都有斬獲，聯電表示，矽光子效能具優於同業實力；先進封裝則已與10家以上的客戶合作，今年有成果；英特爾12奈米合作今年邁入初步商業化生產。市場分析，聯電月線乖離擴大可能引發調整，需留意成交量變化與法人買賣超趨勢，而電源散熱、PCB、記憶體等AI相關領域的供應鏈動態，也將間接影響聯電的市場表現，整體而言，短線漲幅已大，需關注美國聯準會Fed政策與通膨預期對全球半導體供需的波及。