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高雄爆出警界醜聞！一名凃姓員警竟涉嫌利用職務之便，對前來報案或接觸勤務的女性下手，不僅假借關心傷勢等理由偷拍，甚至誇張到在警局辦公室女廁內偷拍如廁畫面，事後還以AI軟體合成受害者虛擬裸照供自己觀賞。全案曝光後引發譁然，高雄地檢署已於27日偵結起訴，高雄市警局也在今（30日）火速祭出重懲，直接記二大過免職，強調「斷然淘汰」。檢方調查指出，凃員為滿足個人私慾，多次利用受理報案與執行勤務的機會，違法拍攝女性影像，受害人數至少6人。其手法包含假借檢查傷勢或協助處理案件之際，要求拍攝全身照片，甚至將鏡頭伸入女廁偷拍報案人如廁過程，行徑相當惡劣。事後更透過AI程式進行影像合成，製作虛擬裸照供個人觀賞，嚴重侵害被害人隱私與人格權。案件源於2025年9月三民第一分局接獲民眾陳情，警方隨即啟動內部調查，並主動報請高雄地檢署指揮偵辦。經檢方深入追查後認定，凃員行為已涉及濫用職權，且犯罪情節重大，依違反個人資料保護法及未經同意無故攝錄他人性影像等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑，求處有期徒刑3年6月，併科罰金30萬元。高雄市警局表示，凃員身為執法人員卻知法犯法，嚴重損害警察機關形象，早在調查期間已先記一大過並調離原單位，改任鳳山警備隊。不過外界質疑，在尚未起訴前仍能正常值勤、巡邏，顯示監督機制過於寬鬆。對此，警方強調在確定起訴後，已即刻加重懲處，予以一次記二大過免職，展現整肅警紀的決心。全案進入司法程序後，除刑責問題外，也引發外界對警察內部監管制度的關注，未來是否強化對高風險人員的管控機制，恐成為檢視警紀改革的重要指標。