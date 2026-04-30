我是廣告 請繼續往下閱讀

軍購條例持續卡關，立法院預計於5月6日再度召集朝野黨團協商。對此，行政院長卓榮泰今（30）日表示，政府編列新台幣1.25兆的特別預算涵蓋3塊拼圖、7大類別，此三大面向構成安全不可或缺的拼圖，缺一不可，呼籲朝野能夠共同支持，務求朝野以確保國家安全、守護國民生命財產為第一目標。行政院發言人李慧芝上午主持行政院會後記者會時轉述卓揆會中裁示。卓榮泰說明，中共對台灣及印太地區的威脅正在加劇，並且升級灰色地帶等各種侵擾型態，為守護國家安全與國民生命財產，經系統化與整體性規劃，於2026到2033年編列新台幣1.25兆特別預算，籌購精準火砲等7類現代化精良裝備，提升國防戰力。卓榮泰在會中表示，此次特別預算涵蓋3塊拼圖、7大類別。第一塊拼圖是，籌購強弓等各類防空、反彈道飛彈及無人反制系統，再搭配現有的愛國者、天弓飛彈等，逐步打造「台灣之盾」，有效捍衛領空安全、確保關鍵基礎設施防護。卓榮泰續指，第二塊拼圖是引進高科技與人工智慧，目標在籌獲「AI輔助決策系統」，協助國軍可以迅速分析情資、下達決策；同步建置「台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知應用套件（TAK）」，以串聯各類型無人載具或感測器，建立共同圖像，支援決策系統引導「各式精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「反裝甲飛彈」、「攻擊型無人機」等各種遠距、精準、機動、致命之不對稱戰力，形成高科技擊殺鏈。卓榮泰接著說，第三塊拼圖是，厚植國防相關產業自主發展，藉由台美合作及國防無人機需求契機，在最短時間內擴大國內廠商自主量能，建立非紅供應鏈，同步推動國防產業發展，刺激國內經濟動能，此三大面向構成安全不可或缺的拼圖，缺一不可，再次呼籲朝野能夠共同支持。卓榮泰說，透過國防特別預算，台灣要建構更為強韌的「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與聯合情監偵系統」，及「台美共同研發及採購之裝備、系統」。卓榮泰提到，特別條例預算上限及籌購項目尚待立法院5月6日第四次黨團協商確認，他指示國防部積極與立法院朝野各黨團溝通說明，務求朝野以確保國家安全、守護國民生命財產為第一目標。