5月報稅季！明天（5月1日）開始，就要開始繳交114年度的綜合所得稅了，國稅局也在4月25日陸續用掛號寄出「紙本稅額試算通知書」及相關文件，提醒納稅義務人要在6月1日前完成申報。不過如果沒有收到紙本稅額試算通知書該怎辦呢？國稅局表示，紙本稅額試算通知書並不是每個人都會收到，不用申請且符合條件才會收到，而且稅額試算通知書只是報稅的其中一方式，若未收到可自行用網路或實體申報即可。
收到「紙本稅額試算通知書」怎麼辦？
「紙本稅額試算通知書」其實就是國稅局幫你試算稅額，把稅額寄給你參考看看，如果收到紙本稅額試算通知書，確認上面的金額沒錯，可直接繳稅或回覆確認，就完成報稅。若是不同意通知書上的金額，自己再另外申報就可以了。
為什麼沒收到「紙本稅額試算通知書」？
財政部北區國稅局表示，如果納稅義務人符合「綜合所得稅結算申報稅額試算服務作業要點」規定的適用對象及條件，國稅局每年會主動進行篩選，符合條件才會用掛號寄出紙本稅額試算通知書，不是每一位納稅義務人都會收到，納稅義務人不用申請。
國稅局也表示，下列對象若適用稅額試算，也不會主動寄紙本資料，會依去年申報資料有無留存手機號碼，改寄郵簡或簡訊通知：
1、去年自行以憑證或行動電話認證線上登錄完成申報。
2、40歲以下且非屬身心障礙或身心失能者。
3、超過40歲但未滿70歲且非屬身心障礙或身心失能者，去年自行以身分證統一編號加線上驗證碼線上登錄完成申報，且今年為不繳稅、不退稅案件。
沒收到「紙本稅額試算通知書」怎麼辦？
如果沒收到「紙本稅額試算通知書」，還是可以自行申報，像是使用網路報稅，可用手機、電腦都能申報，現在114年度綜合所得稅網路申報系統，已經可以開始試算稅額，可透過行動電話認證、健保卡加註冊密碼、自然人憑證、戶口名簿戶號加查詢碼、行動自然人憑證、電子憑證6種方式試算、申報。
如想到現場進行所得稅申報，可在申報日當時戶籍所在地的國稅局、所屬分局、稽徵所及服務處辦理，詳細地址、服務轄區、電話號碼請參閱財政部所屬各國稅局暨其分局、稽徵所、服務處之名稱、服務轄區、地址及聯絡電話一覽表；如果工作地點與戶籍不在同一個縣市，可於結算申報期間就近向工作地點的國稅局辦理代收申報，所算出來的應納稅款可以就近向代收稅款的金融機構繳納。如果選擇郵寄申報，請直接寄到戶籍所在地的國稅局。或可透過網際網路（https://tax.nat.gov.tw）辦理申報。
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「紙本稅額試算通知書」其實就是國稅局幫你試算稅額，把稅額寄給你參考看看，如果收到紙本稅額試算通知書，確認上面的金額沒錯，可直接繳稅或回覆確認，就完成報稅。若是不同意通知書上的金額，自己再另外申報就可以了。
財政部北區國稅局表示，如果納稅義務人符合「綜合所得稅結算申報稅額試算服務作業要點」規定的適用對象及條件，國稅局每年會主動進行篩選，符合條件才會用掛號寄出紙本稅額試算通知書，不是每一位納稅義務人都會收到，納稅義務人不用申請。
1、去年自行以憑證或行動電話認證線上登錄完成申報。
2、40歲以下且非屬身心障礙或身心失能者。
3、超過40歲但未滿70歲且非屬身心障礙或身心失能者，去年自行以身分證統一編號加線上驗證碼線上登錄完成申報，且今年為不繳稅、不退稅案件。
如果沒收到「紙本稅額試算通知書」，還是可以自行申報，像是使用網路報稅，可用手機、電腦都能申報，現在114年度綜合所得稅網路申報系統，已經可以開始試算稅額，可透過行動電話認證、健保卡加註冊密碼、自然人憑證、戶口名簿戶號加查詢碼、行動自然人憑證、電子憑證6種方式試算、申報。