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美國總統川普預計下個月前往中國，與中國國家主席習近平舉行川習會，路透報導指，習近平已明確表示，台灣將位居其議程之首，這與他們去年在南韓會面時形成對比，當時他刻意將此議題擱置。根據路透報導，對於2300萬台灣人而言，2026年最具重大影響力的外交會議，可能是一場他們未被邀請參加的會議。台灣方面關注雙方的各種跡象，由於川普以交易導向的同盟方式，令夥伴感到不安，是否可能在中國購買美國飛機或農產品、並緩解經濟壓力的交換條件下，軟化或重新表述美國長期以來的對台政策引發關注。中國外交部外交政策諮詢委員會委員、復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示：「關於台灣，邏輯很簡單：如果美國不想因台灣問題與中國發生一場大戰，就不應支持台灣獨立」；他認為，「川普沒有興趣與中國開戰。為了避免一場涉及美國的重大衝突，他應明確表示不會支持獨立，或採取鼓勵分離主義政治議程的行動。」報導指出，美國奉行「一個中國政策」，在此政策下，美方在官方上對台灣主權不採取立場，僅「承認」而非「接受」中國聲稱台灣屬於其一部分的立場。美國表示「不支持」台灣獨立，但會協助其維持自我防衛能力。報導提到，作為半導體強權的台灣位於西太平洋軍事平衡的核心，因此即便美國措辭出現細微變化，也可能影響北京對美國是否持續支持台灣決心的評估。這將使台灣方面感到不安，並對美國在亞洲的安全承諾引發新的疑問。川普政府官員一再表示，對台政策沒有任何改變，並例行譴責中國對該島的施壓，他們強調，川普在第二任期剛過一年多所批准的對台軍售，已遠超其前任總統拜登整個任期的規模。路透指出，在2024年與拜登的峰會上，習近平曾要求將美國對台措辭由目前版本改為「我們反對台灣獨立」，但美國拒絕做出此項改變。參與川普訪中準備工作的人士私下表示，在峰會前的工作層級上，中方一直不斷釋出類似訊號，但因談判保密性而拒絕透露細節。台灣官員對此高度警戒，陸委會主委沈有忠表示，將觀察美國是否於該次會議在台海議題上的立場出現任何改變，並強調會利用時間，加強與美國的政策溝通。路透提到，鑑於台灣的戰略位置，美國同樣面臨重大利害關係，報導引述安全消息人士指出，美國低調利用台灣島上的先進雷達站與設於高山上的監聽設施，這些設施針對著中國，若失去台灣，美國將失去蒐集對華情報的最佳位置川普前顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，他不會想成為第一位失去台灣的美國總統。那不會是川普會追求的目標，也不是他想留下的歷史定位，一名因安全議題敏感而要求匿名的西方安全消息人士則不以為然，「美國真的會想失去其蒐集中國情報的最佳據點之一嗎？」