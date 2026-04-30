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▲朴東彬在韓劇中搞笑口吐果汁的樣子，還一度被當梗圖瘋傳。（圖／翻攝自MBC）

▲朴東彬（右）2020年才和李尚伊（左）結婚，兩人的女兒一出生就動心臟手術，目前才3歲大。（圖／翻攝自婚紗公司STUDIO WONKYU）

56歲韓星朴東彬（박동빈）演過《成均館緋聞》、《彷彿愛過》、《岬童夷》等多部韓劇，近日正忙於自己的副業，下個月準備要開韓式餐廳，怎料昨（29）日下午，他竟被好友發現陳屍在自家餐廳中。據悉，警方到場時，朴東彬已無生命跡象，現場沒有發現任何犯罪嫌疑，也沒有遺書，死因仍在調查中。而朴東彬膝下還有3歲女兒，老婆則是同為演員的李尚伊（이상이）。根據韓媒《體育首爾》報導，朴東彬於29日過世，他陳屍的地點正是自己準備要在5月開幕的餐廳，朴東彬24日才對外分享要開店的好消息，想不到如今物事人非。而朴東彬靈堂設置在京畿道安城市的殯儀館內，李尚伊悲痛守靈中，出殯時間為5月1日上午8時30分，遺體火化後將安葬於京畿道龍仁市的公墓。56歲的朴東彬1998年以電影《魚》出道，後來還拍過電視劇《成均館緋聞》、《彷彿愛過》、《岬童夷》以及電影《火山高校》、《太極旗—生死兄弟》等多部熱門作品，出道長達28年，是韓國實力派綠葉。2012年朴東彬在《彷彿愛過》中，一幕口吐柳橙汁的搞笑畫面更讓他一度爆紅，被拿來當迷因梗圖使用，也讓朴東彬獲得「果汁大叔」的稱號。而朴東彬在2020年娶回妻子李尚伊，兩人結婚僅6年，女兒目前才3歲大，夫妻倆2024年還曾登上心理諮商節目《吳恩英的金色諮商所》，聊到女兒一出生就有心臟病的悲情故事；朴東彬在訪談中展現深厚父愛，當時令無數觀眾動容落淚，想不到如今他卻獨留妻女，驟然離世，令人鼻酸。