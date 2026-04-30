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國民黨副主席季麟連昨為軍購案一事，在中常會建議開除立法院長韓國瑜黨籍，引爆藍營內訌，包括台中市副市長鄭照新等人發文要求季麟連道歉。民進黨台中市議員林德宇指出，鄭照新昨天到議會備詢，臉書發文時還標示人在議會，行為已經踩到政務官的紅線。鄭照新回應指「沒有踩紅線的問題，我24小時都在上班」。季麟連昨天為韓國瑜日前透過私下管道向黨籍立委傳達「支持8000億軍購」一事，在中常會上火力全開，建議開除韓國瑜黨籍，讓原本已緊繃的黨內氣氛瞬間升溫。台中市副市長鄭照新於昨天下午2點53分發文強硬反擊，直呼「聽到鬼故事」，指韓國瑜身為立法院長，長期處於第一線承受龐大政治壓力，卻在此時遭自己人捅刀，他批評「說話這麼缺乏分寸的人，不要說什麼鐵桿兄弟，應該公開道歉，不然也不用說自己代表國民黨了。」民進黨台中市議員林德宇今（30）日質詢時批評鄭照新行為不當，他指出政務官應該謹守公務倫理，昨天鄭照新人在市議會備詢到下午2點30幾分，或許他對時局有些想法，但他以副市長身分，上班時間公開發文砲轟國民黨副主席，還標註人在市議會裡面，已經踩到紅線。林德宇認為，政務官應該公私分明，上班時間謹守公務倫理，鄭照新的臉書代表個人還是「台中市副市長」這職務？有無掌握好公私分際？若要代表「上班時間不談政治」的市長盧秀燕發言，大可發布新聞稿，對軍購不能順利推展一事表達譴責。鄭照新上午到行政院出席院會，對於林德宇的批評，他在電話中認為自己並未踩紅線，因為「我24小時都在上班」。