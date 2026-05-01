美式賣場好市多（Costco）熱門商品多，但近期有一款水果竟夯到需要「限購」！這款爆紅商品正是「冷凍藍莓」，因其高 CP 值與多樣化吃法，成為近期會員瘋搶目標。社團不僅瘋傳「自製神飲」配方，不少內行人更曝光隱藏吃法。目前賣場已祭出「一卡限購一包」規定，想買還得碰運氣。
🟡 社團推爆多樣化吃法：懶人神飲、高蛋白早餐首選
在臉書社團《Costco 好市多 商品經驗老實說》中，這款冷凍藍莓被譽為夏日消暑神物。網友熱情分享多種配方，除了最基本的「藍莓牛奶」外，網友更推薦：
🟡 記者直擊：冷凍櫃多次被掃空！實測智利產地「像吃頂級冰棒」
這款冷凍藍莓（售價 329 元、1.5 公斤裝）的人氣讓記者也驚訝。《NOWNEWS》記者先前多次前往好市多，皆面臨冷凍櫃全被掃蕩一空的盛況，僅剩空蕩貨架。日前終於幸運搶到一包，觀察包裝資訊，該產品產地來自智利知名的「亞細亞莊園」，且背後說明明確標註「不用洗」即可食用。
記者實際測發現，一打開夾鏈袋包裝，藍莓清新果香撲鼻而來，如果沒有敏感性牙齒，直接從冷凍庫取出後放入口中，藍莓瞬間化為「天然冰棒」，果肉在口中爆漿且帶有微細冰晶，口感綿密清爽，完全不輸外面昂貴的頂級冰磚，重點是一點都不會酸。這種不必動用果汁機的「0 技術」吃法，意外成為最推薦的消暑妙招。
🟡 擔憂隱憂：免洗標示 VS 藥殘病毒疑慮
儘管官方標榜不用洗，但在推爆聲中也有不少「擔憂派」會員。主因在於冷凍莓果過去曾有過「農藥超標」與「A 肝病毒」紀錄。社團中不少網友互相提醒：「雖然包裝說不用洗，但我還是會用食用水快速沖過」、「擔心農藥殘留，還是挑選有機版本比較心安」。雖然目前這款智利產藍莓符合現行檢驗規範，但部分資深會員仍建議食用前應多留意包裝標示。
🟡 專家破解迷思：藍莓牛奶會抵消營養嗎？
針對網傳「藍莓配牛奶會抵消效果」，營養師方慈聲破解迷思指出，要發生凝固反應需要極大量，一般飲用比例並不會影響健康，營養依舊存在。不過營養師特別提醒，藍莓雖然健康，但打成果汁後纖維被切碎，升糖指數（GI 值）會升高，若想要控糖或減重，建議直接食用原型食物（即上述「頂級冰棒」吃法）更能完整吸收營養。
🟡 購買建議：每人限購一包，看到有貨別猶豫
目前全台各分店（如中和、內湖）存貨狀況不穩，由於限購政策嚴格執行「一卡一包」。記者建議，若在冷凍櫃看到它的身影，不要猶豫「先拿再說」，以免一轉頭又是空空如也的貨架。
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在臉書社團《Costco 好市多 商品經驗老實說》中，這款冷凍藍莓被譽為夏日消暑神物。網友熱情分享多種配方，除了最基本的「藍莓牛奶」外，網友更推薦：
- 藍莓優格奶昔： 加入無糖優格與半根香蕉，不加水直接攪打，質地比果汁更濃郁順口。
- 高蛋白能量早餐： 健身族群推薦加入豆漿、奇亞籽與燕麥，是高飽足感的省錢組合。
這款冷凍藍莓（售價 329 元、1.5 公斤裝）的人氣讓記者也驚訝。《NOWNEWS》記者先前多次前往好市多，皆面臨冷凍櫃全被掃蕩一空的盛況，僅剩空蕩貨架。日前終於幸運搶到一包，觀察包裝資訊，該產品產地來自智利知名的「亞細亞莊園」，且背後說明明確標註「不用洗」即可食用。
記者實際測發現，一打開夾鏈袋包裝，藍莓清新果香撲鼻而來，如果沒有敏感性牙齒，直接從冷凍庫取出後放入口中，藍莓瞬間化為「天然冰棒」，果肉在口中爆漿且帶有微細冰晶，口感綿密清爽，完全不輸外面昂貴的頂級冰磚，重點是一點都不會酸。這種不必動用果汁機的「0 技術」吃法，意外成為最推薦的消暑妙招。
儘管官方標榜不用洗，但在推爆聲中也有不少「擔憂派」會員。主因在於冷凍莓果過去曾有過「農藥超標」與「A 肝病毒」紀錄。社團中不少網友互相提醒：「雖然包裝說不用洗，但我還是會用食用水快速沖過」、「擔心農藥殘留，還是挑選有機版本比較心安」。雖然目前這款智利產藍莓符合現行檢驗規範，但部分資深會員仍建議食用前應多留意包裝標示。
🟡 專家破解迷思：藍莓牛奶會抵消營養嗎？
針對網傳「藍莓配牛奶會抵消效果」，營養師方慈聲破解迷思指出，要發生凝固反應需要極大量，一般飲用比例並不會影響健康，營養依舊存在。不過營養師特別提醒，藍莓雖然健康，但打成果汁後纖維被切碎，升糖指數（GI 值）會升高，若想要控糖或減重，建議直接食用原型食物（即上述「頂級冰棒」吃法）更能完整吸收營養。
目前全台各分店（如中和、內湖）存貨狀況不穩，由於限購政策嚴格執行「一卡一包」。記者建議，若在冷凍櫃看到它的身影，不要猶豫「先拿再說」，以免一轉頭又是空空如也的貨架。