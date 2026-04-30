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▲張宇（如圖）2018年無預警在微博上宣布無限期暫停工作。（圖／FB@張宇十一郎粉絲頁）

資深歌手張宇曾推出許多耳熟能詳的經典歌曲，深受廣大歌迷喜愛。然而，張宇在2018年無預警宣布無限期暫停工作，從此淡出大眾視線。今（30）日適逢張宇59歲生日，老婆十一郎在慶生的同時，罕見發長文揭露老公消失這8年來的生活點滴，更首次鬆口張宇長期飽受聲帶病症折磨的隱情，字裡行間流露滿滿的心疼與不捨。十一郎回憶起2018年張宇自行決定停工的往事，坦言當時雖然覺得決定有些任性，但也理解張宇是真的累了，並高興老公終於能回家陪伴家人。這8年間，張宇投入大量精力照顧罹癌的父親，儘管張宇從小並未與生父同住，但在父親生命最後階段，張宇親力親為整理穢物、陪同就醫，以兒子的身分盡心盡力，最終在辦完告別式後，讓過往恩怨煙消雲散。淡出螢光幕後的張宇，生活重心轉向高爾夫球活動。張宇擔任球隊總幹事後，凡事親力親為，從場地預訂、菜單討論到比賽設計都細心規劃。十一郎感嘆，過去在演藝工作中凡事都有人安排好的張宇，如今願意放下身段學習服務他人，甚至為了讓活動順利而低聲下氣，這些轉變讓十一郎既驚訝又感到心疼。真正讓十一郎感到心疼的，是張宇長年飽受「痙攣性發聲障礙（僵直性聲音痙攣）」之苦，讓他嚴重影響聲帶控制，對歌手而言是致命打擊。十一郎透露，夫妻倆多年來跑遍中、西醫甚至嘗試靈療，卻始終無法根治。早在張宇參加《我是歌手》期間，十一郎就每場比賽都提心吊膽，甚至不敢看節目，最終張宇也因聲音狀況無法再鼓起勇氣站上舞台。即便面臨困境，張宇仍未放棄對音樂的熱愛，每天堅持練習唱歌。張宇曾表示若不練習唱歌，可能連說話都會出問題，讓十一郎情緒潰堤，甚至曾祈求神明折掉自己的壽命來換取老公痊癒。面對張宇邁入59歲，十一郎深情喊話，希望過完5字頭後一切都能好轉，並祝老公生日快樂。