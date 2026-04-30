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聯準會如市場預期維持利率不變後，市場情緒偏向觀望，美股四大指數週三漲跌互見，不過那斯達克、費半指數走高，帶動台北股市今（30）日開盤上漲267.96點、來到39571.46點，盤中最高來到39848.22點，不過隨後漲點收斂，尾盤甚至翻黑，終場下跌376.87點或0.96%，收在最低點38926.63點，失守39000點，成交量為1.02兆元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.74點、來到383.49點，並且維持漲勢，終場上漲1.83點或0.48%，收在384.58點，成交量為2715.87億元。今日個股成交量排行榜前五名為：聯電、旺宏、台玻、南亞科、華邦電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、旺宏、聯發科、台達電、群聯。今日壓盤重心為權值股，權王台積電開盤上漲25元、來到2205元，不過隨後遇到賣壓襲擊翻黑，最後一盤爆出賣壓，終場下跌45元或2.06%，收在最低價2135元，拖累大盤指數就有363點；台達電開盤上漲55元、來到2220元，股價超越台積電，終場收在平盤價2165元；鴻海開盤小跌0.5元、來到224.5元，盤中最高一度來到230元，終場下跌5.5元或2.44%，收在219.5元，拖累大盤指數就有24點。記憶體族群也成為提款對象，南亞科下跌逾8%，旺宏下跌逾7%，華邦電下跌逾3%，力積電下跌逾2%。不過，PCB概念股持續走高，欣興、臻鼎-KY、南電攻上漲停板，其中南電站上千元關卡，收在1005元，聯茂、華通、榮科上漲逾6%，騰輝電子-KY、金居、尖點上漲逾5%。封測族群也有資金挹注，汎銓、志聖、雍智攻上漲停板，訊芯-KY上漲逾8%，京元電子上漲逾6%，中探針、南茂上漲逾4%。