我是廣告 請繼續往下閱讀

國防特別預算連月卡關立法院，即便美國在台協會（AIT）處長谷立言發聲呼籲儘速通過，立法院近日多次黨團協商仍未果。對此，前美國國防部官員胡振東指出，國防預算的核心目的在於建立嚇阻能力和底氣，即便兩岸要和談，也要有實力，否則若沒有能力對中國Say no，結局一定會是投降。胡振東近日接受《自由時報》專訪表示，多數在野黨立委不出席機密會議，等於有機會了解，卻不去了解，然後就說不要通過預算，其實美國國會十分清楚台灣情況，也知道是誰在阻擋預算，在野黨騙不了台灣人民，也騙不了美國的人。胡振東認為，中國對台灣的打壓已不限於政治或外交層面，甚至已擴及非政治性活動，顯示相關作為相當全面性，這代表北京恐怕已從更高層級下達指示，限制台灣對外空間。胡振東指出，國防預算的核心在於建立嚇阻能力，即使兩岸要和談，也要擁有比較強的底氣，如果沒有實力，會變得很難對中國Say no，結局一定是投降！這與一般對和平的定義截然不同，且這種綏靖政策在歷史上從未成功過，弱的一方最後終究被佔領、被壓迫，並且失去自由。另外，針對在野黨提出「美國發價書（LOA）未到」而延後審議軍購預算，胡振東直言，依實際流程，美國一旦提供「價格與可用性」（Price and Availability, P&A），就幾乎表示已經同意要賣，也已完成政策評估與跨部門協調，若美方不打算出售軍備，就不會提供報價，也不會給盟友「假的希望」。而且，發價書通常效期僅約1個月，但立法院不可能在短時間內完成審議，若堅持等到發價書才表決，這個循環就永遠沒有辦法解決！