我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安平運河沿線有許多燈光藝術，圖為「運河織光」。(圖／臺南市政府工務局提供)

▲「臺南運河百年戶外音樂祭」兩日表演卡司（圖／台南市府提供）

▲「臺南運河百年戶外音樂祭」交通資訊懶人包（圖／台南市府提供）

▲「臺南運河百年戶外音樂祭」交通管制與停車（圖／台南市府提供）

台南市政府表示，慶賀台南運河通航百年，將於明（1）日開始一連兩天晚間18時至21時，在河樂廣場西側及環河街（廣八廣場一帶）辦理「台南運河百年戶外音樂祭」，活動採免費入場 。《NOWNEWS今日新聞》整理兩日表演卡司、交通停車與交通管制等資訊一次看。慶賀台南運河通航百年，南市府舉辦「運河百年-戶外音樂祭」，市府表示，民眾除了可以聽歌手精采的演出，也可以搭乘運河遊船，沿岸途中將經過12座橋，各有各的典故特色及不同的工法造景。值得一提的是，搭乘夜間航次可觀賞安億橋至臨安橋兩岸沿線，長約2公里的燈光藝術造景「金色流域」，以燈光作背景，重現古運河風貌，沿線景觀亮點不少，包括河樂廣場「大海的寶物」藝術牆及「大魚的祝福」地景藝術、「大魚星光牆」等。市長黃偉哲也提到，迎接運河開航百年，市府在南岸望月橋至承天橋一帶，打造光影藝術展演，現場安排「光流百年」、「運河織光」、「光蘊平安」3 大燈光藝術裝置。時間：18：00﹣21：00地點：台南市中西區環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）卡司：理想混蛋、Feng Ze 邱鋒澤、F.F.O、禾羽、山元聰、Saturnday主持人：徐凱希時間：18：00﹣21：00地點：台南市中西區環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）卡司：玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面、公館青少年主持人：徐凱希、籃籃至台南站後，轉乘高鐵快捷公車H31至永華市政中心，再轉乘市區公車前往會場至台南車站後轉乘0左、14、98、6等路線公車，皆可抵達河樂廣場周邊站點。周邊設有河樂廣場（康樂街、金華路）、海安正興、海安中正、海安府前、民生環河及運河星鑽停車場等站點，提供民眾綠色運具選擇。台南市交通局表示，此次規劃多處臨時及既有停車空間，包括協進國小停車場、環河街及大涼路沿線停車位，另有海安路地下停車場、運河星鑽停車場等公有停車場，以及中正路、民生路、康樂街周邊多處民營停車場可供使用。台南市交通局表示，為配合活動辦理，將於5月1日至2日每日0時至22時實施交通管制，範圍包含環河街（民生路二段至金華新路）及中正路（環河街至金華路三段），請用路人提前改道。