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低軌衛星概念股昇達科（3491）公布第1季財報表現，受惠於全球低軌衛星（LEO）相關通訊產品出貨持續成長，以及產品組合優化帶動，昇達科第1季合併營收達新台幣10.2億元，較去年同期成長65%，續創單季歷史新高，首季營運表現淡季不淡。至於獲利方面，第1季毛利率提升至58%，高於去年同期的50.6%；稅後淨利為2.53億元、年增77%；基本每股盈餘3.68元。在產品結構方面，昇達科第1季來自低軌衛星通訊產品之營收較前一季成長40%，同期成長131%，相關營收比重亦由2025年初的57%提升至本季80%，顯示低軌衛星高頻通訊需求持續升溫，並成為推升公司營運表現的重要動能。就技術進展方面，昇達科於第1季達成多項重要里程碑，其中光星間鏈路（OISL）相關組件已正式進入量產階段。光星間鏈路被視為新世代低軌衛星系統提升資料傳輸效率、強化全球覆蓋能力的重要關鍵技術，而昇達科相關組件進入量產，轉化為實質出貨成果，並進一步強化在國際低軌衛星與航太供應鏈中的關鍵地位。而國外LEO領導企業也發布，將OISL列為低軌星系的重要架構。此外，昇達科目前低軌衛星在手訂單約18億元，訂單能見度超過兩季，2026年相關營收仍預期年增160%至170%，而新產品衛星間雷射通訊（OISL）放量，預估今年貢獻營收比重達25%，成為重要成長動能。法人看好美國其中一間主要低軌衛星業者今年發射節奏將明顯加快，該業者第1季已發射61顆、4月單月有望達90顆，全年新增衛星數量上看800至1000顆，將顯著推升相關供應鏈需求，昇達科也會受惠；而目前衛星採用多頻譜與高頻寬設計，也帶動單顆衛星元件用量與產值同步提升。國內外法人也紛紛送暖，美系外資指出，隨著光學星間鏈路（OISL）元件首開始量產，並推出新一代酬載與毫米波通訊元件，產品組合升級至高毛利的衛星應用，未來獲利能力可望進一步提升，維持「買進」評等，目標價2007元。國內法人認為SpaceX上市倒數，加上訂單能見度至2035年無虞，除給予「買進」評級，還有志一同喊上2000元目標價，與昨日收盤價1529元相較，等於還有30%的上漲空間。