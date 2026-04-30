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▲ 「ZO&FRIENDS」啟動全台巡迴，高雄場即日起至5 月10日進駐高流Focus13珊瑚廣場，即日起免預約即可進場。（圖／記者陳美嘉攝）

▲全新 COLLER ZO&FRIENDS EDITION 系列也正式開賣。（圖／翻攝畫面）

LINE FRIENDS (韓國 IPX)旗下療癒系人氣 IP「ZO&FRIENDS」啟動全台巡迴。高雄場即日起至5 月10日進駐高流Focus13珊瑚廣場，展開為期近一個月的限時活動。即日起更開放「免預約」即可進場，邀請民眾入場尋找幸運。「ZO&FRIENDS LUCKY SHOP」 快閃店空間緊扣「幸運」主題進行規劃，透過綠色系的牆面與各種可愛元素，展現出清新活潑的氛圍。現場由被各種幸運象徵物圍繞的巨大ZOA 迎接訪客，盲盒與俄羅斯娃娃等產品更是吸睛亮點。此外，牆面的雛菊壁畫中隱藏著許多幸運元素，讓「尋找幸運」的體驗感達到極致。系列新品也多樣化推出，從隨行杯、絨毛拖鞋、抱枕等實用的生活用品，到俄羅斯娃娃等生活風格擺飾應有盡有。特別的是，快閃店結合了盲盒熱潮，首度推出隨機公仔吊飾盲盒，完美契合了本次快閃店「發現幸運」的核心概念，將為粉絲帶來意想不到的樂趣。此外，全新 COLLER ZO&FRIENDS EDITION 系列也正式開賣，讓粉絲能透過更多元、具設計感的配件展現個人風格。為了讓粉絲帶回更多美好回憶，台北與高雄的快閃店此次也皆特別設置主題拍貼機，讓每位來訪的粉絲都能留下與 ZOA 的專屬合影。除了拍貼機以外，活動現場滿滿的拍照打卡點，讓粉絲們可以享受被 ZO&FRIENDS 包圍的當下同時留下美好的記憶。