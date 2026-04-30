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隨著美國和伊朗的停火談判陷入停滯，國際油價再度走高，布蘭特原油期貨29日漲破每桶122美元，創下2022年以來新高，也帶動期街口布蘭特正2（00715L）今（30）日盤中一度大漲逾19%。布蘭特原油29日單日漲幅一度接近10%，短暫觸及122美元後，最後收在接近119美元。國際油價今日繼續大漲，布蘭特原油期貨突破每桶123美元價位，不但是伊朗戰爭爆發以來新高，也是四年來最高水準。布蘭特原油6月期貨今日盤中勁揚7.1%，報每桶126.41美元，延續週三大漲6%的強勁走勢，也創下自2022年6月以來最高水準。國際油價持續走高，因為美國總統川普有意維持美國海軍對伊朗港口的封鎖，而伊朗則繼續實質上封鎖荷姆茲海峽，禁止油輪通行。雖然白宮官員出面表示，美國總統川普已要求國內石油企業提出因應方案，以減輕美方可能對伊朗港口實施長達數月封鎖的衝擊。不過這番言論也進一步加劇市場對中東石油供應中斷恐持續延長的憂慮。根據《路透社》截至4月中的估計，自伊朗戰爭爆發以來，全球已流失逾500億美元規模的原油供應。國際油價走高，也帶動期街口布蘭特正2今日股價急拉，盤中最高來到75.45元，上漲逾19%，隨後漲幅收斂至17%左右。