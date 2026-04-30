阿拉伯聯合大公國（UAE）週二宣布退出石油輸出國組織（OPEC），此舉恐引起該組織內部裂痕，分析指出，有數個國家也對OPEC+限制感到不滿，恐會跟上阿聯腳步，退出該組織。
CNBC報導，阿聯退出OPEC的背景，是同為OPEC成員國的伊朗，連續數週發動飛彈與無人機攻擊。此外，荷姆茲海峽的封鎖導致阿聯石油出口受阻，對其國家經濟支柱造成沉重壓力。
石油諮詢公司Lipow Oil Associates總裁利波（Andy Lipow）表示，阿聯退出是該組織成員變化的另一個階段。若遵守配額的國家對不守規定的成員感到不滿，未來恐有更多國家出走，最終導致OPEC失去影響力，「阿聯已經退出OPEC，但他們不是第一個，也可能不會是最後一個」。
近年來，包括卡達、厄瓜多和安哥拉在內的多個國家先後退出了該組織，理由是對配額制度不滿或國家優先事項發生了變化。安哥拉於2024年退出，而卡達則於2019年終止了其成員資格。
該組織長期以來一直面臨著執行不力的問題，一些成員歷來都超過了其生產配額，包括伊拉克和哈薩克。
報導也指出，阿聯決策的核心在於長期存在的矛盾：那些在提高產能方面投入巨額資金的成員國越來越不願意受到旨在支撐價格的配額限制。國際能源總署最新數據，阿聯3月的石油日產量約為237萬桶，遠低於其每日430萬桶的持續產能。
分析師點名數個對OPEC+限制感到不滿、可能考慮退出的潛在國家。Kpler首席石油分析師史密斯（Matt Smith）指出，哈薩克是關鍵候選者，主因是該國去年持續產量超標，可能藉此機會單飛。
他也提到奈及利亞值得關注。該國是非洲最大原油生產國，正將重心轉向國內煉油業務，降低其對出口市場的依賴，也削弱了留在配額制度內的誘因
市場觀察家也指出委內瑞拉是潛在人選。隨著委國產量復甦快於預期，且新任領導階層展現更親美的立場，加拉加斯當局可能尋求更大的產量彈性。隨委國政權更迭並轉向親美，加拉加斯當局可能尋求更大的產量彈性。
OPEC正努力應對內部分裂問題。伊朗、利比亞與委內瑞拉因受制裁或戰亂而獲配額豁免，導致維持組織凝聚力的難度增加。分析警告，OPEC+紀律若受損，將放大石油波動。
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石油諮詢公司Lipow Oil Associates總裁利波（Andy Lipow）表示，阿聯退出是該組織成員變化的另一個階段。若遵守配額的國家對不守規定的成員感到不滿，未來恐有更多國家出走，最終導致OPEC失去影響力，「阿聯已經退出OPEC，但他們不是第一個，也可能不會是最後一個」。
近年來，包括卡達、厄瓜多和安哥拉在內的多個國家先後退出了該組織，理由是對配額制度不滿或國家優先事項發生了變化。安哥拉於2024年退出，而卡達則於2019年終止了其成員資格。
該組織長期以來一直面臨著執行不力的問題，一些成員歷來都超過了其生產配額，包括伊拉克和哈薩克。
報導也指出，阿聯決策的核心在於長期存在的矛盾：那些在提高產能方面投入巨額資金的成員國越來越不願意受到旨在支撐價格的配額限制。國際能源總署最新數據，阿聯3月的石油日產量約為237萬桶，遠低於其每日430萬桶的持續產能。
分析師點名數個對OPEC+限制感到不滿、可能考慮退出的潛在國家。Kpler首席石油分析師史密斯（Matt Smith）指出，哈薩克是關鍵候選者，主因是該國去年持續產量超標，可能藉此機會單飛。
他也提到奈及利亞值得關注。該國是非洲最大原油生產國，正將重心轉向國內煉油業務，降低其對出口市場的依賴，也削弱了留在配額制度內的誘因
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OPEC正努力應對內部分裂問題。伊朗、利比亞與委內瑞拉因受制裁或戰亂而獲配額豁免，導致維持組織凝聚力的難度增加。分析警告，OPEC+紀律若受損，將放大石油波動。
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