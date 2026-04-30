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國民黨中常會通常是閉門會議，但黨中央昨（29）日特別告知媒體留下來，等季麟連副主席談話，隨後他便口出狂言稱，若立法院長韓國瑜涉及賣黨求榮，將建議「開除黨籍」，並點名立委徐巧芯不要做出「親痛仇快」的行為，瞬間引爆黨內2大派系鬥爭。對此，「最強菜農」林佳新直言，季麟連拿韓國瑜開刀，擺明刻意出來嗆聲不分區的，當大家都傻的嗎？林佳新表示，特別軍購案目前是在談「軍購規模」，意思就是談金額多少，國民黨立場很清楚說過要給黨團自主，目前黨團傾向8000億台幣，而且一路秉持原則，要有「發價書」再視需求才購買，所以根本還沒到審預算的時刻，只是談規模跟條件，未來依然可以砍預算凍結預算，黨中央也說過，有發價書到8000億的規模也可以，有發價書才是重點，所以黨內各個方案其實都差不多。林佳新指出，韓國瑜身為院長，在政黨協商前希望了解國民黨未來的方案有沒有共識，以利後續政黨協商。那昨黨中央刻意讓媒體採訪季副主席砍向韓國瑜，徐巧芯是什麼意思？不就是直接嗆白的「黨團自主」只是一個屁；對韓國瑜開刀更是直指其他立委，「韓國瑜我都敢嗆了，其餘立委你給我看著辦，未來連地方區域提名我黨中央都有實權，更別說你們那些不分區」。林佳新強調，季副主席擺明刻意出來嗆聲不分區的，當大家都傻的嗎？他接著一連喊了3次：「開除韓國瑜？拜託請黨中央開除給我看！」沒看過這麼蠢的黨中央，到這場面整天還在想訪美、訪中，就連彰化縣縣長提名都擺不平，這黨中央上任到現在幹了什麼事？完全沒有！毫無勝績就算了，竟然幹的第一件大事就是嗆聲要開除韓國瑜，讓林佳新不禁直呼：「我的天啊，季副有槍啊！而且對自己的立法院長開阿！」