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民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金侵占案、眾望基金會背信案一審判刑17年，台北地檢署不服，今日正式提起上訴，主攻柯文哲隨身硬碟名為「工作簿」的Excel檔案所紀錄的「小沈1500」亦為收賄金額，檢方指出，柯文哲曾傳訊息告知黃珊珊「小沈已給過」，並非一審認定的210萬元，而是1500萬元，加上同一時期沈慶京多次提領銀行存款的總額為1600萬元，與工作簿記載的時間相符。北檢對「認罪組」2人彭振聲、邵琇佩都不上訴，對於柯文哲、沈慶京、李文宗、李文娟、張志澄、吳順民的「犯罪事實及量刑」部分提起上訴；另對黃景茂、應曉薇、端木正的「量刑」上訴。在京華城圖利及收賄的部分，檢方表示，原判決漏未認定柯文哲與沈慶京於2022年2月共同施壓證人林崇傑，導致犯罪事實之論述及量刑基礎未能完整，應予再行審酌。北檢亦不認同一審法官界定的賄賂金額僅有210萬元，應再加上「工作簿」檔案所載的1,500萬元，總計1710萬元。柯文哲「工作簿」的性質應屬「帳冊性質之文書」，而非單純供述證據，屬於柯文哲偵查中「不利於己之供述」的補強證據；從柯文哲傳訊息向黃珊珊表示「威京小沈已給過」的客觀對話紀錄，足資收賄1500萬元的補強證據；沈慶京指示秘書吳彩仙提領的1600萬元，與工作簿的紀錄有時間緊密之關聯性。檢察官認為，原審對於柯文哲、沈慶京涉犯違背職務收賄、行賄罪部分，未將沈慶京交付柯文哲的1500萬元賄款，以及沈慶京、柯文哲施壓時任產發局局長林崇傑等情節認定為犯罪事實，已足以大幅動搖量刑審酌所依憑的事實基礎，加上1500萬元的金額遠高於原判決認定的210萬元賄款，因此確有量刑過輕之虞。