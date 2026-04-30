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台北市一名36歲的郭姓男子日前至文山區一間餐廳用餐，點完餐後餐點還沒上桌，竟因毒癮發作躲進廁所內吸毒。不僅如此，施男更因施用過量，直接倒臥在廁所內，經現場人員發現後報案。警方獲報到場後，發現郭男的鼻孔留有白粉，另於其皮夾內查獲1包白色粉末，全案依法偵辦。據了解，這名36歲的郭姓男子去（2025）年11月23日晚間至台北市文山區一間餐廳用餐，於用餐期間內，因毒癮發作，躲進餐廳的廁所內吸食毒品。怎料，疑似毒品施用過量，導致施男神情恍惚、意識不清，當場倒臥在廁所內。警方獲報到場後，檢視施男隨身物品，於其皮夾內查獲1包白色粉末，且其鼻孔留有疑似吸食殘留物；另消防人員到場檢視，確認其生命徵象穩定，暫無生命危險。對此，文山二分局呼籲，依《毒品危害防制條例》第11條之1規定，無正當理由施用或持有第三級毒品者，得處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並須接受毒品危害講習；如持有純質淨重達5公克以上，則涉及刑事責任。毒品對身心危害甚鉅，切勿心存僥倖以身試法，應遠離毒品，維護自身健康與安全。