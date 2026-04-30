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▲Uber推出「Eats for the Way」功能，將叫車與點餐整合。（圖／翻攝官網）

Uber變身生活整合平台

AI語音叫車、一鍵搜尋同步上線

▲Uber One會員福利也升級為全球通用，無論在海外搭車或使用外送服務，都能累積點數並享優惠，回國後仍可使用。（圖／官方提供）

Uber服務再進化，不再只是叫車與外送平台，Uber於GO-GET 2026年度產品發表會上宣布多項新功能，從飯店預訂、旅遊規劃到AI語音叫車全面升級，其中還可以搭車順便點餐，未來用戶上車就能直接享用咖啡與餐點，讓通勤與日常安排更加無縫Uber推出「Eats for the Way」功能，將叫車與點餐整合。用戶在預約搭乘行程時，只需在App內點擊「添加Uber Eats」，即可同步安排咖啡、茶或餐點，並於上車時直接取用。這項設計鎖定早晨通勤族或行程緊湊的用戶，省去排隊購買早餐或咖啡的時間，一上車就能開吃。除了餐飲整合，Uber此次也大幅擴展服務範圍，推出「Hotels on Uber」飯店預訂功能，與Expedia Group合作，讓用戶可直接在App內預訂全球住宿。同時，全新旅遊模式」也同步登場，整合在地美食推薦、熱門景點與餐廳訂位功能，甚至能將外送餐點直接送至住宿地點，強化旅遊期間的便利性。在操作體驗上，Uber也導入AI技術，推出「語音預約」，用戶只要開口說出需求，即可快速完成叫車。Uber也重新設計搜尋功能，推出「One Search一鍵搜尋」，讓用戶只需輸入一次，就能同時查看乘車、餐飲與商品選項，進一步整合平台服務。迎接旅遊旺季，Uber One會員福利也升級為全球通用，無論在海外搭車或使用外送服務，都能累積點數並享優惠，回國後仍可使用。不過Uber也提醒，目前多數新功能仍以美國市場為主，台灣是否上線及時間仍未確定。