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▲Wanna One成員河成雲（如圖）飛往北京，看到賴冠霖來接機，一臉喜出望外。（圖／YT@MnetPlus）

▲賴冠霖（黑外套者）退圈後還是驚喜現身Wanna One團綜，讓許多粉絲大感驚喜。（圖／YT@MnetPlus）

韓國選秀節目《PRODUCE 101 第二季》出道的限定男團Wanna One，在2017年至2019年間曾席捲亞洲，獲得超高人氣。即便已經解散7年，依然有大批粉絲期待著他們有一天能合體。近來團員們重聚拍攝全新團體綜藝《WANNA ONE GO: Back to Base》，再度掀起廣大歌迷的回憶殺。原本外界普遍認為已經退出演藝圈、轉往幕後的賴冠霖會缺席，沒想到最新預告一出，竟然驚見賴冠霖的身影，還親自執導了紀錄影片。賴冠霖自2024年震撼宣布退出演藝圈後，便轉往幕後專心發展導演事業，因此外界原先沒想過能再看見11人完整體重聚的模樣。然而，在節目最新釋出的預告片段中，成員河成雲獨自搭機前往北京，準備與特別人物見面，而當鏡頭一轉，出現在現場接機的人，竟然就是許久未在螢光幕前露面的賴冠霖。久違的同框畫面曝光後，立刻在社群平台上引發暴動。熟悉的臉孔突然出現，讓大批粉絲激動留言直呼「眼淚真的秒掉下來」、「我真的會哭死」、「沒想到這輩子還能看到成員們合體」。賴冠霖與成員河成雲重聚的畫面，被粉絲視為最具殺傷力的催淚彩蛋，感嘆成員之間即使解散多年，依舊擁有深厚的團體情誼。除了在綜藝中露臉驚喜現身，賴冠霖這次更以「導演」的身分參與團體重聚。賴冠霖親自執導並為Wanna One操刀拍攝全新的紀念影片，以幕後人員的形式展現對團體的深厚情感。雖然目前影片的具體形式與內容尚未公開，但光是「賴冠霖親自掌鏡」這件事，就已經讓大批粉絲的期待值拉滿。據了解，這部由賴冠霖執導的作品預計將於今年8月正式上映。上映時間特別選在Wanna One解散滿七週年的重要日子，時間點的安排充滿感人巧思與洋蔥。賴冠霖雖然不再以藝人身分參與錄製，但透過驚人新身分回歸團體活動，無疑是給予歌迷最好的出道週年禮物。