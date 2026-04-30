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知名連鎖飲品品牌「日春木瓜牛奶」去（2025）年爆出食安爭議，一名曾任職直營店的吳姓女子在社群平台發文，指控多家門市使用發霉、發爛木瓜製作飲品，引發輿論譁然。不過事件經檢警調查後出現逆轉，台北地檢署認定相關指控缺乏具體證據，30日依加重誹謗、加重妨害信用等罪將吳女提起公訴。檢方指出，吳女曾於2024年間短暫受僱於日春餐飲公司直營門市，離職後隨即於同年2月15日、16日，接連在臉書社團「爆料公社二社」張貼照片與文字，指稱業者使用變質木瓜，並點名包括台北新光三越A8、內湖及桃園機場第二航廈等多處據點為「黑名單」，其中更直指A8門市情況最為嚴重。相關貼文曝光後，迅速引發消費者恐慌，不少網友湧入留言批評業者，甚至有加盟主出面表達不滿，揚言解約。台北市衛生局也隨即啟動稽查，雖查獲部分門市存在環境衛生缺失，但未直接證實使用腐敗食材。吳女隨後發布「不自殺聲明」，表示疑遭業者提告追查身分，引發部分網友聲援。然而，檢方進一步調查發現，吳女在偵訊期間未能提出具體證據，證明其所指控之A8門市確有使用發霉或發黑木瓜。她僅提供零星對話紀錄，內容包括已故執行長曾提及「0元木瓜」等語句，但無法釐清該詞意涵，也無法證明相關原料流向特定加盟店。檢察官認為，吳女在未經合理查證情況下，仍公開點名特定門市，且在外界質疑後仍持續指涉A8店，已逾越言論自由合理範圍，足以影響加盟主商譽與信用，最終依加重誹謗及加重妨害信用罪嫌提起公訴。