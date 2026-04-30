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▲林逸欣北漂讀大學時，父母特地為她列了12條愛的家規，叮嚀她好好照顧自己。（圖／林逸欣 Shara FB）

女星林逸欣今（30）日突然在社群公開爸爸過世的消息，讓外界一陣錯愕。林逸欣的爸爸是台南知名神經內科醫師林春銘，為人親和，對女兒更是疼愛有加；林逸欣曾分享，自己到上大學前，都沒獨自出門過，因為父母相當保護她。林逸欣北漂念書時，更收到爸媽列的「12條家規」，叮嚀她照顧好自己，字字句句充滿溫情；當時這12條家規曝光後，還被粉絲推爆，大讚林逸欣的爸媽真的很有智慧。林逸欣今日在社群發文，分享73歲醫師爸爸林春銘病逝的噩耗，坦言其實從2021年5月開始，爸爸就被確診罹患攝護腺癌末期，林逸欣因此頻繁往來台北、台南，陪伴與照顧爸爸，遺憾的是，爸爸仍在經歷了5年抗癌時光後，於本月病逝。而林逸欣去年8月特地補辦婚禮，推測應該就是想讓爸爸看到她結婚的樣子。她在婚禮上還播放長達12分鐘的成長影片，感謝父母的照顧與守護，細數從小到大與爸媽相處的點滴，內容相當感人，短短幾天時間就累積400多萬點閱，20萬人按讚。林逸欣今年2月也上Podcast節目《老派少女上線中》分享自己從小到大身處的家庭環境，她說自己直到上大學才敢獨自出門，因為從小到大在台南，只要她外出，一定都有爸媽接送，不會獨自一個人。所以她北漂讀台師大時，是首次獨自生活、獨自外出，爸媽也很擔心她，還特別列了12條家規叮嚀她各種生活注意事項。其中包含對人要有警戒心、經常和家裡聯絡不要相信詐騙、外出注意有沒有被針孔偷拍、一定要按時吃三餐注意健康等等，雖然看起來有些嘮叨，但都是父母發自真心寫下的注意事項。這12條家規當時曝光後，被粉絲讚爆，直呼內容實在太實用，要存下來以後留給小孩看，「針孔、整理相片、詐騙，根本都是預言家」、「以20年前來說，第11點是先知吧」、「這叮嚀真的受用！看完她的成長影片，能在那樣有愛的環境下長大真的太幸福了」、「林爸爸、林媽媽心態超讚」、「好有智慧的爸媽，難怪女兒也這麼優秀」。如今爸爸過世，林逸欣沒有一昧沉浸在悲傷，她再度剪輯影片表達對爸爸的愛，並對爸爸感人告白，「雖然我只認識爸爸短短40個年頭，但爸爸在有限的時間裡，給了我無限的愛、溫暖、開心與感動。也因為這樣，爸爸把我養成了一個無憂無慮、極度樂觀的小女孩。所以我相信，爸爸並不是真的離開了。」林逸欣更說自己下輩子要繼續當爸爸的女兒，不管路途多遠，都會想盡辦法找到爸爸的。